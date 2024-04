Marics Peti hátrányként éli meg az ismertséget: „A szociális életem egyenlő a nullával”

Az ismertség, pláne, ha egy előadó nagy népszerűségre tesz szert, és lányok ezrei rajonganak érte, nem biztos, hogy minden esetben könnyű helyzetet idéz elő. A ValMar énekes, Marics Peti is hasonló cipőben jár.

Marics Peti szerencsésnek tartja magát, hogy azt csinálhatja, amit szeret (Fotó: Szabolcs László)

Marics Peti randizni sem tud észrevétlenül

Az énekes persze élvezi a sikert, ám mint mondja, van hátránya is, hogy lépten-nyomon felismerik.

– A szociális életem egyenlő a nullával. Bár hozzáteszem, én egyébként sem vagyok olyan, aki mindennap plázába rohangál, szóval ezt a részét nem élem meg negatívan. Viszont az már rosszulesik, hogy nem tudok összehozni egy randit egy csajjal anélkül, hogy másnap ne jelenjen meg rólunk fotó a médiában.

Legtöbbször étterembe sem tudok beülni anélkül, hogy ne jönnének oda hozzám.

– Természetesen ilyenkor sem küldök el senkit, de közben úgy érzem, szívesebben ennék nyugodtan. Tud sok lenni az ismertség, de ezt attól is függ, mennyire vagyok fáradt. Ha nagyon ki vagyok merülve, akkor sok minden zavar, és kevesebbet tűrök el, kevésbé vagyok képes értékelni a hírnevet. Viszont ha friss vagyok, jöhet bármilyen kihívás! – ismerte be Peti, majd hozzáteszi, pontosan tudja, hogy mindez a hírnév velejárója.

– Ha nekem ebben nem volna részem, akkor is pont az az ember volnék, aki otthon a kanapéról azt üzenné a sztároknak, hogy ne rinyáljanak, mert nagyon jó életük van. Ezt gyakran próbálom tudatosítani magamban, és igyekszem hálásnak lenni, amiért sikerült idáig eljutnom, és azzal foglalkozhatom, amit szeretek – árulta el.

Peti és Milán a színpadon jó páros, a magánéletben pedig jó barátok (Fotó: Nagy Zoltán)

Boldog, mert azt csinálhatja, amit szeret

De hogy mi is tud igazán boldoggá tenni a mindennapokban egy előadót. Ez is változó, ám az énekes életében több ilyen is van.

– Elsősorban az alkotás: része lenni a folyamatnak, amikor valami létrejön a semmiből.

Boldoggá tesz, ha minőségi időt töltök jó barátokkal, ha az életem úgy alakul, ahogy elterveztem, és elérem a céljaimat.

– Ráadásul mindeközben egy olyan szakmát művelek, amit azért csinálok, mert szeretek – mondta a Sorry! magazinnak adott interjúban.

Peti hamarosan műsorvezetőként is kipróbálja magát Fotó: Nagy Zoltán

„Szerencsés vagyok”

A civil életben is pontosan tudjuk, hogy haverokból több is van, de igaz barátokból csak kevés. És pont ez a lényeg. Marics Petit rengeteg ember veszi körül a munkájából kifolyólag, de így is különbséget tud tenni cimbora, kolléga és barát között.

– Nekem meglepően sok ilyen ember van a környezetben.

Szerencsés vagyok, mert a gyerekkori baráti köröm a mai napig megmaradt.

– Együtt nőttünk fel, és ezért az évek során feltétlen bizalom és kötődés alakult ki közöttünk. Ahol tudom, bevonom őket a munkámba is. Az egyik barátom például taxisofőrként dolgozott, mielőtt elkezdett velünk turnézni, és a sofőrünk lett. Megbízom benne, ezért szívesen adom a kezébe az életemet. Eközben pedig jó érzéssel tölt el, hogy az autóban olyan pluszember ül, aki miatt nem kell halkabban beszélnem a hátsó ülésen.

Emellett a sportolói múltamból is hozok barátokat, például Valkusz Milánt teniszedzésen ismertem meg.

– Amíg pár évig bejártam egyetemre, ott is szövődtek barátságok. Mindezek mellé pedig nem utolsósorban becsatlakoztak még a zenészkör ismeretségei – árulta el Peti, aki hamarosan a TV2 Zsákbamacska című vetélkedőjében próbálja ki magát műsorvezetőként, Pető Brúnó oldalán.