Caramel beégette Marics Petit

A férfi felhozatal nem igazán hozta lázba a zsűrit a Megasztár harmadik válogatóján. Úgy tűnik, ezúttal leginkább a lányok remekeltek a produkciójukkal. A legtöbben Rúzsa Magdi véleményétől tatanak, ami nem is csoda, hiszen az énekesnő számára is a Megasztár hozta meg a sikert. Magyarországon óriási népszerűségre, még nagyobb elismerésre tett szert, mióta 2006-ban a harmadik évad győzteseként őt hirdették ki. A szigor a többi zsűritagra is elmondható, bizonyos eseteket leszámítva.

Marics Peti a szebbik nemmel elfogultabb lenne? (Fotó: TV2)

Marics Peti időnként vajszívűbb a kelleténél?

A mai válogatón Marics Peti bizonyult a legvajszívűbbnek. A szebbik nem több alkalommal is levette a lábáról, és talán nem mindenesetben a tehetségével. Sorra érkeztek a csinosabbnál csinosabb énekes-jelöltek. A ValMar énekesének a véleménye azonban nem egyezik a zsűritagokkal, míg Peti adna újabb esélyt a szép versenyzőknek, a többiek nem, olyannyira, hogy egyik alkalommal meg is fenyegette a társait.

– Ha nem jut tovább, kimegyek – mondta viccelődve a tinik bálványa.

A versenyző produkció nélkül kapott igent Marics Petitől (Fotó: TV2)

Caramel kérdésével mindenkit meglepett

Ahogy az első két válogatón már láthattuk, míg komoly produkciók, értékelések zajlanak, időnként egy kis humorral színesítik a műsort az ítészek. Meglepő módon több esetben Caramelnek köszönhetjük a vicces pillanatokat. Ilyen volt az is, miután előadta produkcióját a magas, szőke szépség, Caramel kicsit beégette zsűritársát.

Szereted a picivel alacsonyabb pasikat, akik hozzád képest kisebbek?

– Nem magamra célzok, nyilván. Úgy értem, aki nem sokkal alacsonyabb, de rohadt jóképű. Az ilyen bejönne? – tette fel a kérdést a versenyzőnek az énekes.

A válasz ugyan elmaradt, de a lány megkapta a középdöntőbe jutás lehetőségét, így még lesz alkalmuk ezt a kis viccelődést a jövőben folytatni.