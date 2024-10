Megasztár: Itt a válasz, ezért tűnt el évekre Caramel tanítványa

A még most is, mindössze 24 éves srác akkor tett egy ígéretet Caramelnek, miszerint nem tér le a zenei pályáról, de Áron számára egy időre mást tartogatott az élet. Most azonban elérkezettnek látta az időt, hogy megmutassa, letért ugyan az útról, de csak azért, hogy a Megasztár, egyik nagy visszatérője lehessen. Janca Áron egy szál gitárral lépett a Megasztár zsűrije elé és egy Brett Young dallal meg is teremtette azt a varázslatot, ami az öt igenes továbbjutáshoz kellett.

Janca Áron számára a Megasztár jelentheti az igazi áttörést (Fotó: TV2)

Rúzsa Magdi pedig egy picit számon is kérte Caramel egykori tanítványát az eltelt idő miatt. – Neked adott a Jóisten valamit, amivel neked kötelességed együtt létezni, élni és adni. Hát ki vagy te, hogy ez utat, amit ő neked szánt, te kihagyod és nem lépsz rá?! Ezt te nem teheted meg! – fogalmazott az énekesnő. De vajon mi térítette el 2015 után a fiatal tehetséget arról a bizonyos útról és miért hozta meg most a döntést, hogy visszatér? Janca Áron ezekre a kérdésekre a Borsnak adott választ.

„Egyszerűen elvitt az élet...”

– Közvetlenül Az ének iskolája 2015-ös évada után azt tettem, amit Caramel tanácsolt, vagyis saját dalokat iram. Aztán 2018-ban anyagi okok miatt és persze mert felnőtt lettem, munkába kellett állnom és bevallom, a saját hibámból, egyszerűen háttérbe szorult a zene. Egyszerűen elvitt az élet, és csak arra maradt időm, hogy otthon énekelgessek magamban.

Ez persze sosem elégítette ki igazán a zene és a zenélés iránti vágyamat, de valahogy beletörődtem, hogy mégsem ez az én utam.

Mindig ott volt bennem az az üresség, vagy inkább az a félig teli érzés, hiszen Tizenöt évesen beléptem az ajtón, de épp csak kóstolót kaptam abból az életből, amire vágytam – kezdte lapunknak Caramel egykori mentoráltja, aki a Megasztár „feltámadásának” hírére azonnal tudta, hogy eljött számára a nagy lehetőség.

Caramel meghatottan hallgatta a Megasztár színpadán visszatérő, egykori tanítványát (Fotó: TV2)

„Előveszem a legjobb énemet és...”

– Grafikusnak tanultam és végül ebbe ez irányba is helyezkedtem el. Szeretem, amit csinálok, így nem is volt nehéz beleugrani és benne is maradni a mókuskerékben. Aztán jött a bejelentés, hogy újra indul a Megasztár és ezt nem volt nehéz egy jelként értelmezni. Amikor pedig az is kiderült, hogy Caramel is a zsűriben lesz, el is dőlt, hogy számomra elérkezett a második felvonás ideje. Szeretnék kiteljesedni a zenében. Ehhez pedig nincs egyenesebb út a Megasztárnál. Rengeteg időt és pénzt spórolhat meg ezen a legendás műsoron egy elszánt zenebolond, hiszen „csak” énekelni kell és a többi, történik hiszen mindent megtesznek érte azok, akik tényleg értenek a zeneiparhoz. Én előveszem a legjobb énemet és mindent megteszek, ami tőlem telik – mondta a fiatal tehetség, aki magánéletéről annyit elárult, hogy egy éve él párkapcsolatban és párja mellett, támogató közegre talált, így ők is megerősítették abban, hogy számára a Megasztár lehet a nagy lehetőség. Janca Áronnal tehát hamarosan újra találkozhatunk a TV2 képernyőjén, hiszen a Megasztár zsűrije szerint egyértelműen ott a helye a középdöntőben.