Szerelemről vallott a TV2 sztárja: Egy időzített bomba leszek és robbanok

Bari Lacika 2013-ban tűnt fel a TV2 képernyőjén, ahol Az ének iskolája első évfolyamában mutatta meg tehetségét. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és Lacikából Laci lett, a srác hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ezt meg is mutatta a Sztárban sztár leszek! harmadik évadában, ahol a próbán elszenvedett súlyos balesete ellenére is egészen a döntőig menetelt. Laci azóta folyamatosan dolgozik és építi zenei karrierjét, miközben a szerelem is rátalált. Kapcsolatáról most a Palikék világa by Manna legfrissebb epizódjában mesélt.

Bari Laci két éve találta meg az igazit Fotó: YouTube

Bari Laci: „Nagyon kell engem szeretni...”

– Nem könnyű velem együtt élni. Hú, nagyon nem…

Hiszen én prioritásként kezelem a szakmámat.

–A zene és a karrier elé senki és semmi nem tud beférkőzni, hiszen nekem ez a legfontosabb jelenleg az egész világon. Ahhoz, hogy ezt valaki elfogadja, nagyon kell engem szeretnie és látnia kell, hogy én mit is szeretnék, még ha ez önzőségnek is tűnik. Szerintem mégis van ebben céltudatosság. Van bennem egy olyan érzés, hogy ha én ezt nem csinálom meg és nem és nem juttatom el a zenémet és az érzéseimet annyi emberhez, amennyihez szeretném, akkor én egy időzített bomba leszek és felrobbanok – vallotta meg a stúdióban Bari Laci, aki számára az a legfontosabb, hogy a párja megadja neki az alkotói szabadságot.

Bari Laci tudja, hogy miben kell még fejlődnie Fotó: YouTube

„Én a zene vagyok...”

– Ha én is szerelmes vagyok, akkor megvannak a megfelelő eszközök arra, hogy ne érezze magát rosszul a párom mindezek miatt. Ha szeretve érzi magát, és tudja, hogy én már háromévesen a zongoránál ültem és énekeltem, akkor tisztában van vele, hogy bennem ez egy olyan belső mag, ami nem tud megváltozni. Bennem a zene nem tud a második helyre kerülni. Aki engem szeret, annak ezt el kell tudnia fogadni. Én a zene vagyok és a páromnak látnia kell, hogy mindent ezért csinálok, teszek. Ha boldognak akar engem és minket látni, akkor muszáj, hogy hagyjon nekem alkotói teret. Nem könnyű, de nincs más út – fogalmazott a fiatal énekes, aki azzal is tisztában van, hogy bizonyos tekintetben még van hová fejlődnie a kapcsolata terén.