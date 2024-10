„Amikor kiderült, a párnámba temetkezve sírtam” – Hallássérülten vágott a Megasztárnak Kiszel Jennifer

Kiszel Jennifer eddig is kerek életet élt, azonban az álmai megvalósításához, hogy énekesnő legyen már akadályt jelentett fogyatékossága. Egészen addig, amíg tavaly szeptemberben nem vizsgálták ki, és nem derült ki, hogy hallássérült. Hallókészüléket kapott, most pedig már a Megasztár válogatóján mutatta meg csodálatos énekhangját. Három éve foglalkozik komolyabban az énekléssel, sokáig egyedül képezte magát. Ezt is csak akkor tette, ha egyedül volt, mert a szülei előtt is félt megmutatni a hangját.

A Megasztár számára az első lépcsőfokot jelenti, hogy megvalósítsa álmát (Fotó: Kiszel Jennifer)

A Megasztár zsűrije utólag tudta meg, hogy hallássérült

A Borsnak mesélt őszintén állapotáról, álmairól, és szerelméről, aki mindenben támogatja.

– Nem vettem észre, hogy sok mindent nem hallok, mert valószínűleg így születtem.

Sajnos általános iskolában nem figyeltek rám oda a tanárok, egyszerűen nem ütközött ki, hogy nekem bármiféle problémám lenne a hallásommal.

– Inkább otthon vettük észre, hogy voltak dolgok, amiket nem hallottam meg, de ezt betudtuk a figyelmetlenségnek, vagy hogy nem akarom meghallani – kezdte a Borsnak Jenni, majd hozzátette, végül a középiskolai énektanára figyelt fel rá, hogy nem hall jól. – Az ének érettségire készültünk tavaly. Amikor a tanárom mondta, hogy figyeljem a zenében a háttérben megszólaló fuvolát, kiderült, hogy én nem hallom. Az is feltűnt neki, hogy folyamatosan romlik a teljesítményem, ezért javasolta nekem, hogy keressem fel az audiológiát – mesélte érdeklődésünkre, majd elárulta, a vizsgálatokból kiderült, valóban hallássérült.

Nem kaptam azonnal hallókészüléket, de középfültő-gyulladás következtében sokat romlott a hallásom, végül mégis mellette döntöttek.

– Amikor ez kiderült, nagyon megviselt, a párnámba temetkezve sírtam. Aki az énekléssel szeretne foglalkozni, mindenki mást is megrázna, ha ezzel kellene szembesülnie. Végül összeszedtem magam, és úgy döntöttem, mint eddig az életem során mindenből, ebből is előnyt fogok kovácsolni – mondta határozottan a Megasztár fiatal tehetsége.

– Amikor fölrakták a készüléket, könnyeztem a boldogságtól, mert meghallottam, milyen valójában a hangom. Az az első emlékem, hogy kiabáltam, és rosszul esett hallani. De azt mondták a szüleim, hogy mindig is így beszéltem. A legjobb viszont az volt, hogy új hangokat ismertem meg, például a papírzacskó csörgését, ami elsőre nagyon zajosnak tűnt – emlékezet vissza Jennifer.