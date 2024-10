Szabó Laura a Megasztárban tűnt fel - szakított a verseny előtt!

Mindegyik zsűritagot elkápráztatta a tehetségével Szabó Laura a Megasztár harmadik válogatóján.

Szabó Laura a Megasztár színpadán elkápráztatta a zsűrit - Fotó: TV2 / hot magazin

Szabó Laura a Megasztár válogatóban csodásan énekelt

A fiatal lánynak nem volt könnyű a dolga, ugyanis a forgatás előtt nem sokkal komoly magánéleti válságon ment keresztül.

– A válogató előtt három nappal szakítottunk a párommal, akivel két és fél évig voltam együtt. A lelki-állapotom picit megnehezítette a szereplést, viszont meg is segítette, mert így jobban át tudtam adni azt a Demi Lovato-dalt – kezdte a hot! magazinnak Laura, majd elárulta, kire számíthat a legjobban a nehéz időszakokban. – Van egy huszonhét éves bátyám, aki tényleg a világomat jelenti, rengeteg értéket kaptam tőle, mind érzelmileg, mind lelkileg. Ő az én biztonsági pontom, akitől rengeteget kaptam és tanultam.

Laura a szakítás után jött rá, hogy nem tud a párja nélkül élni - Fotó: TV2 / hot magazin

Ez volt Szabó Lauráék szakításának az oka

Két hónap után azonban Laura és a párja rájöttek, hogy nem akarnak egymás nélkül élni.

– Ez a szakítás sokat segített olyan szempontból, hogy most már mindketten tisztán látjuk, hogy mi volt a probléma, és mi lehet a megoldás. Jelenleg szépen lassan haladunk, hogy egyikünk se sérüljön. Nem történt sem megcsalás, sem hazugság, hanem egyszerű kommunikációs elcsúszások voltak részemről és részéről is – mesélte Laura. – A páromnak elképesztően hálás vagyok, mert mindig támogatott a zenében, mellettem állt, és sosem húzott le, hanem mindig azt mondta, hogy ne adjam fel, és büszke rám. Egy percig sem tudok haragudni rá vagy rosszat mondani róla. Hiába nem voltunk akkor épp együtt, akkor is ott volt mellettem, beszéltünk aznap, és támogatott. Úgy gondolom, hogy ő életem szerelme, és vele képzelem el az életemet, vele szeretnék családot.

Sikerült kibékülnie és új alapokra helyeznie a kapcsolatát - Fotó: archív / hot magazin

Szabó Laura szerelméről mesélt

A fiatalok már gyerekkoruk óta ismerik egymást, ám sokáig nem merték komolyabbra fűzni a kapcsolatukat.

– Tizenhat éve ismerem; felettem járt egy osztállyal még az általános iskolában. Mindig is volt közöttünk valami, ami több mint barátság, de én akkor még nem voltam elég érett – folytatta Laura. – Előtte volt egy egy évig tartó kapcsolatom. Sokat tapasztaltam azzal a fiúval, de annak a kapcsolatnak vége lett, mert nem bánt velem szépen, és emiatt sok sebet szereztem lelkileg, és ezután is a zenébe menekültem. Ezután jött a párom. Azt hittem, hogy már ismerem, milyen érzés szerelmesnek lenni, de a pá-rom mellett jöttem rá, mi is az igazi szerelem.