Sáfrány Emese tisztázta: Krausz Gábor nem csinált balhét és nem kiáltott csalást

Krausz Gábor ugyan nem volt boldog, de nem kiáltott csalást (Fotó: TV2)

„Néhány barátságot is köszönhetünk az Ázsia Expressznek”

– Nagyon jó barátságok alakultak az Ázsia Expressz forgatása során, ami nem meglepő, hiszen bármilyen ellentéteket is szültek a szélsőséges helyzetek és körülmények, mégis csak együtt éltük át ezt a meghatározó kalandot. Anett most is mellettem van épp, és itt van velünk Laky Zsuzsi is. Annyit mondhatok, hogy mindhárman egy munka miatt utaztunk ide, de erről majd később – árulta el Emese, majd folytatta a sort, hiszen többekkel is jó viszonyt ápol ő is és Anett is a hazatérés óta. – Kifejezetten szoros kapcsolatunk alakult ki Blankával és L.L. Juniorral, de nagyon jóban lettünk Barbival, Jollyval és Laurával is. Szóval nem „csak” a győzelmet, de néhány barátságot is köszönhetünk az Ázsia Expressznek – zárta a témát Sáfrány Emese.