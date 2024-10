Ők nyerték meg az Ázsia Expresszt

Véget ért a TV2 Ázsia Expressz 2024-es évada. A mai napon a nézők egy izgalmas döntőnek lehettek szemtanúi, ahol Krausz Gábor és Mikes Anna párosa, valamint Sáfrány Emese és Béres Anett duója mérközött meg egymással. Azonban hosszú út vezetett idáig, ami komoly megterhelést jelentett a versenyzőknek. Már a döntő hét elején is sokkal nehezebb feladatokkal néztek szembe a bent maradt játékosok, de ha ez nem lenne elég, a nagyvárosok nyüzsgése is kihívást jelentett számukra.

Hihetetlen befutó volt az Ázsia Expressz döntőjében (Fotó: TV2)

Az utolsó napokban már mindenki a tűrőképessége határán járt, ahol az utolsó csepp lelki- és fizikai energiáját is felhasználta. Nem is csoda, hiszen a verseny végén az időjárás sem kímélte a versenyzőket, amikor is egy felhőszakadást zúdított rájuk az ég. Krausz Gábor és Mikes Anna is többször érezte, hogy nem az elképzelésük szerint alakultak a dolgok, olyannyira, hogy már a feladás is szóba került. De egymást átsegítve a holtpontokon, újabb és újabb lendületet véve, a mindent eldöntő hajszában mérkőztek meg Béres Anettékkal.

Sáfrány Emese és Béres Anett az utolsó befutónál már nem tudtak uralkodni az érzelmeiken (Fotó: TV2)

Sáfrány Emese és Béres Anett nyerte meg az Ázsia Expressz 5. évadát

Krausz Gáborékkal ellentétben, akik szinte mindig az elsők között végeztek, a Béres Anett és Sáfrány Emese páros igazán az utolsó hétre táltosodott meg, és kétszer is nyertek a Joker-játékok során. Bár sokszor a lányok is összeomlottak a mostoha időjárás, és a több heti kimerítő versenyzés hatására, de hihetetlen akaraterőt mutatva, méltó küzdelem után végül után ők futottak be Krausz Gáborék előtt Ördög Nórihoz. Így ők lettek az 5. Ázsia Expressz győztesei, és vihették haza a 15 millió forintos fődíjat.