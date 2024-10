Krausz Gábor kemény üzenetet küldött a Borson keresztül: "Elég a hazugságokból!"

Krausz Gábor úgy döntött, egyszer és mindenkorra tisztázza, mi is történt pontosan az Ázsia Expressz fináléja után. Igaz, nem hitte, hogy csupán azzal címlapra kerülhet, hogy a döntő után nem bulizni rohantak Mikes Annával, hanem eldőltek, mint egy zsák krumpli és aludtak egyet a szállodaszobájukban. Egy magazin szerint ezzel azt bizonyították, hogy haragudtak a stábra és az ellenfeleikre, ami lássuk be, igencsak nyakatekert és légből kapott következtetés. Ahogy az a hír is orbitális kamu, hogy kiabált volna az Ázsia Expressz 2024-es évadának stábtagjaival.

Krausz Gábor nem túri tovább a hazugságcunamit (Fotó: Dunántúli Napló / Löffler Péter)

Krausz Gábor: Ez ám az igazi szenzáció!

Krausz Gábor először egy rövid és tömör posztban reagált az egyik magazin állításaira: − Botrány! Sőt, felháborító bűneset: nem mentünk el buliba Annával. Ez ám az igazi szenzáció, elaludtam a kanapén! Aki egész nap a gép előtt ül, lejárató cikkeken agyalva az nyilván nem értheti, hogy vannak olyan embert próbáló helyzetek, amiben elfáradunk. Testileg, lelkileg…

A lényeg, hogy kihagytunk egy műsort lezáró rendezvényt, skandalum, tényleg óriási Story, címlapot ér.

Ps: a stábot és a szereplőket csókoljuk, szeretünk Titeket! – írta közösségi felületein a Séfek séfe sztárja.

„Arra sem volt erőm, hogy megszólaljak”

A Bors megkereste Krausz Gábort, aki részletesen elmondta, mi is történt pontosan, miután Mikes Annával befutottak a célba az Ázsia Expressz döntőjében, ahol a győztes páros és Ördög Nóra várták őket.

– Ki kérem magamnak azt az állítást, hogy üvöltöztem volna a stábbal. Sőt, leginkább magamba fordulva, teljesen kimerülve álltam ott, hiszen pillanatok alatt lecsapódott bennem a mögöttünk álló hat hét, és örültem, hogy véget ért ez a lelki és fizikai terheléssorozat. Arra sem volt erőm, hogy megszólaljak, nem hogy ordibáljak bárkivel. Pláne, hogy okom sem volt rá. Sáfrány Emesének és Béres Anettnek szívből, őszintén gratuláltam. Egy szó mint száz, soha nem haragudtam a stábra, hiszen ott mindenki a harcostársunkként volt jelen. Haragudtam az időjárásra, a feladatokra és a leggyakrabban önmagamra, de személyekre sosem – szögezte le lapunknak Krausz Gábor, aki ezután kitért az „elszalasztott” stábtulira is, amit a lap szerint azért hagytak ki, mert megsértődtek.