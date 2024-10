Kitálalt a királyi szakértő a két hercegnéről: „Nagyon különböző utakon jár Meghan és Katalin”

Meghan Markle és Katalin hercegné is beházasodott a királyi családba, de a királyi szakértő szerint „nagyon különböző utakon járnak”.

Két külön utat jár be Katalin hercegné és Meghan Markle Fotó: Getty Images / Hot magazin

A Jennie Bond, a brit királyi család szakértője megosztotta, hogy a két nő nagyon különböző módon használja a hírnév adta előnyöket, különösen Meghan a gúnyosan Megxitként emlegetett különválás, majd a Kaliforniába költözés után.

– Katalin hercegné és Meghan Markle valóban két eltérő nő, és most nagyon különböző utakon járnak. Minden, amit Katalin tesz, azzal másokon segít, a hátrányos helyzetűeken, a fiatalokon, és most a rákban szenvedőkön. Nem a pénzért, a hírnévért vagy az önös érdekekért csinálja, hanem azért, hogy segítsen a bajban lévő vagy nehézségekkel küzdő embereken, és jót tegyen – magyarázta a BBC egykori királyi tudósítója, hozzátéve: noha a sussexi hercegné (Katalinhoz hasonlóan) ugyancsak használja a sztárságát bizonyos jó ügyek elősegítésére, ugyanakkor maga is hasznot hajt a hírnevéből különböző szerződések révén.