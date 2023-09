Hatalmas bajba került a sorozatsztár, aki leleplezte Meghan Markle soha nem látott képeit

Alaposan mellélőtt Meghan Markle egykori színésztársa, és most foghatja a fejét, hogy követhetett el ekkora hibát. Mint ismert, Harry herceg felesége korábban a kamerák előtt dolgozott, legtöbben a Suits (Briliáns elmék) című szériában láthatták. Persze amikor beházasodott a királyi családba, maga mögött hagyta a sorozatok világát. Akkor még nem is sejtette senki, hogy pár röpke évvel később magát a királyi családot is faképnél hagyja ő is és férje is, hogy az Egyesült Államokban kezdjenek – nagy leleplezésektől és botrányoktól sem mentes – új életet. Manapság nem telik el hét, hogy ne jelenne meg róluk valamilyen hír arról, hogy milyen távol kerültek az uralkodócsaládtól, mennyire nem lettek Katalinhoz és Vilmoshoz hasonlatos páros, és épp mire készülnek, milyen módon próbálják majd vajon lejáratni Károly király udvartartását. Most azonban kivételesen Meghan Markle csak mellékszereplő lesz a róla szóló hírben: a főszerepet ugyanis ezúttal egykori színésztársára, Patrick J. Adams-re osztották.

Adams és Meghan Markle együtt szerepelt a Briliáns elmékben Fotó: Photo12 via AFP

Történt ugyanis, hogy Adams nosztalgiától vezérelve kitett a közösségi oldalára néhány korábban nem látott kulisszák mögött, forgatási szünetekben készült fotót a 2019-ben véget ért szériáról. A fotókon (érthető módon) maga Meghan Markle is szerepelt, és bizony cseppet sem volt "hercegnői" kisugárzása a képeken. (Ne feledjük, ekkor még "átlagos" sorozatsztár volt, aki a Suits kedvéért még egy fülledt jelenetet is bevállalt!)

Hiányoznak a barátaim. Mindegyik

– írta posztjában a színész, amit később azonban el kellett távolítania, helyette egy bocsánatkérő üzenet jelent meg, melyen "zavarbaejtő tévedésnek" nevezte a posztokat, és azzal védekezett, hogy magával ragadták az emlékek – eleveníti fel a történteket a Daily Star.

Patrick J. Adams egyébként alapvetően nem Meghan Markle miatt kényszerült magyarázkodásra és törölni a eredeti posztot, hanem a jelenleg is zajló színészsztrájk miatt, mely megtiltja nem csak a forgatásokat, de a filmek-sorozatok reklámozását is. A színészszakszervezet alighanem Adams posztját ez utóbbinak tekintette, ezért koppintottak az orrára, ráadásul nem is kicsit: Instagram-oldala ugyanis azóta már egyáltalán nem érhet el! Kínos...