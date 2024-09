Jó hír: vége Katalin hercegné kemoterápiájának!

Reggelente tízórait csomagol és iskolatáskát pakol a gyerekeinek, mint bármelyik anyuka. A nyáron a rákbetegsége és a csemetéi nagyon kifárasztották Katalin hercegnét, így most duplán boldog, hogy végre pihenhet is: nemcsak az iskola kezdődött el, de véget értek a kemoterápiás kezelései is!