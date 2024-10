Meghan Markle végleg leszerepelt: ezt tette Katalin hercegnével

Meghan Markle sokakat felháborított azzal, hogy legutóbb Katalin hercegnét utánozta a ruhaválasztásával. A hercegné egy feltűnő piros ruhát vett fel egy Los Angelesben tartott jótékonysági rendezvényre még a hétvégén. A probléma csak az, hogy ezt a ruhadarabot korábban már viselte egy eseményen. Meghan először 2021-ben öltötte magára ugyanezt a ruhát, amikor részt vett a Salute To Freedom gálán New Yorkban Harry herceggel.

Meghan és a vitát kiváltó ruha 2024-ben Fotó: CraSH / Northfoto

A ruha eredetileg egy terjedelmes felsőszoknyát is tartalmazott, amelyet Meghan a szombati jótékonysági gálára eltávolított – így egy régi darabot vehetett fel, mégis megújítva. A királyi család szakértője, Dorothy Reddin szerint ez a lépés nagyon emlékezet Katalin hercegnére, aki ruhaválasztásaival régóta a fenntarthatóság szószólója – írja az Express.

Sokak szerint Meghan ezzel a lépésével csupán Katalint akarja utánozni, aki a környezettudatosság nagy híve. Meghan persze épphogy csak megérkezett, megmutatta magát, már távozott is a helyszínről – így a kritikusok szerint tényleg nem szólt másról a megjelenése, mint hogy megmutassa a nagyközönségnek a ruhát, amit egyszer már viselt, aztán menjen is a dolgára. Mint az köztudott, Katalin az évek során híres lett arról, hogy ruháit átalakíttatja, így ugyanazt többször is felveheti. Őt csodálják ezért – a kevésbé népszerű Meghan Markle azonban a fanyalgók szerint csak olcsón akart "pluszpontokat" szerezni ezzel a húzásával.