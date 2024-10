Intim részleteket mutatott Papp Máté Bence Tóth Gabiból

Az egész ország Dancing With the Stars lázban ég. Magyarország kedvenc műsora hamarosan visszatér a TV2 képernyőjére, és egyszerűen nem tudjuk kivárni, hogy varázslatosabbnál varázslatosabb produkciókat lássunk a sztároktól. A tavalyi év legnagyobb szenzációja az volt, hogy a kamerák előtt bimbózott ki Krausz Gábor és partnere, Mikes Anna között a szerelem, ők ketten pedig azóta is nagyszerű párt alkotnak. Ebben az évben Mikes Anna nem vesz részt a műsorban, helyette azonban Krausz Gábor exét, Tóth Gabit láthatjuk majd táncolni új szerelmével, Papp Máté Bencével. A fricskás fiú egy döbbenetes promó videót töltött fel a Dancingről, amelyben úgy emelgetni Tóth Gabit, mint egy babát, az énekesnő pedig mindent megmutat magából.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence nagyon rázzák / Fotó: Instagram

A videót IDE kattintva lehet megtekinteni.