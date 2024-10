Tóth Gabi és Papp Máté Bence: "Hanni nagyon büszke ránk!"

Két műsorban is szerepel idén ősszel Tóth Gabi: a Sztárban Sztár All Stars című át­vál­to­zó­show mellett elindultak a Dancing with the Stars próbái is. Gabi hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát a próbafolyamatokba, amelyek iránt a kislánya, Tóth Gabi kislánya, Hannaróza is élénken érdeklődik, aki hamarosan ötéves lesz.

Tóth Gabi kislánya, Hannaróza szereti a színpaddal járó kellékeket, így a sminket is - Fotó: TV2 / hot! magazin

Hannaróza Tóth Gabi számára a legfontosabb

– A tánc és nyilvánvalóan a zene, az egész muzikális világ – amibe beleszületett – iránt nagyon érdeklődik. Szerintem anyatejként szívta magába a zenét! – kezdte nevetve Gabi a hot!-nak. – Még csak decemberben lesz ötéves, tehát pontosan nem lehet látni, hogy végül melyek lesznek azok a területek, amelyek majd érdeklik. Lehet, hogy semmi köze nem lesz sem a zenéhez, sem a tánchoz, de szeretnénk megismertetni és belevinni ebbe a közegbe. Akkor sem leszek szomorú, ha csak hobbiszinten érdekli, de akkor sem, ha még annyira sem. Jelenleg azonban egyértelműen azt látjuk, hogy jól érzi magát ebben a világban: imádja a rivaldafényt, sminket, a rengeteg ruhát és jelmezt. Örülnék, ha hasonló pályán indulna majd el, mint amin én vagyok, de nem nyomasztom ezzel: azt szeretném, ha ő döntené el, hogy mi az, ami érdekli, mi a célja, és mi az, amelyben érzi azt a szenvedélyt, amelyben kiteljesülhet.

Tóth Gabi kislánya most próbákra jár

Az énekesnő, amikor csak teheti, elviszi magával a próbákra a kislányát. Ezeken Hanni jól érzi magát, Gabi pedig nyugodtabban készül a műsorokra.

Tóth Gabi terve, hogy megváltoztassa az emberek hozzáállását a párosukhoz – Fotó: :Bánkúti Sándor / hot magazin

– Amikor kisebb volt, sokkal nehezebb volt a helyzet, mert nem vihettem el a négy-öt órás próbákra, de ahogy nőtt, egyre jobban érdekelte, hogy mivel foglalkozom – mondta Gabi, aki a párjával, Papp Máté Bencével együtt készül a Dancingre. – Hanni nagyon jól kijön Mátéval, most például az ő táncos videói a kedvencei, állandóan azokat nézegeti a telefonunkon. Úgy látom, Hanni nagyon büszke ránk, és szerintem örül annak, hogy az anyukája ott van a televízióban – mosolyodott el az édesanya.

Mi biztosak vagyunk benne, hogy valódi őstehetség. Annyira megható, ahogyan ezen a korábbi videón Tóth Gabi kislánya énekel édesapjának.