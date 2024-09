Stana Alexandra megmutatta, hogy táncol Kucsera Gáborral: „Elképesztő alázattal állt hozzám a próbán”

Már csak néhány hét, és elstartol a Dancing with the Stars ötödik évada. Minden korábbinál izgalmasabb a felhozatal, ami a sztárokat illeti. A legnagyobb dobások között alighanem Tóth Gabi és Hosszú Katinka szerepel, a férfimezőnyben pedig legtöbben talán Kucsera Gábor parkettre lépését várják. A kajakozó olimpikon nem tűnik kecses táncosnak, de profi tánctanára, Stana Alexandra a Borsnak elmondta: nem aggódik.

Stana Alexandra és Kucsera Gábor párosára sokan kíváncsiak, most egy kis betekintést nyertünk egy próbájukra (Fotó: Bors)

Kucsera Gábor fiatalon már táncolt

A Dancing with the Stars 2024-ben is ott lesz a képernyőkön, október 26-án indul a TV2 táncos műsora. Stana Alexandra, aki az előző évadban ezüstérmes lett Marics Petivel karöltve, most Kucsera Gábort tanítja táncolni, az első próbák egyikéről osztott meg egy videót, amin látszik, még nem teljes az összhang, de nagyon lelkesek!

A műsor párjait leleplező sajtótájékoztatón Kucsera Gábor a Borsnak elárulta:

– Nem mondanám, hogy nagyon táncos lábú vagyok. Páros táncokban főleg nem vagyok jártas, bár van némi múltam gyerekkoromból, de az meg Isten tudja, mikor volt… – viccelődött a sportoló, majd hozzátette: korábbról már ismerték egymást a tánctanárával, ez némi előnyt jelent számukra.

– Ha egy idegennel találkozol ilyen szituációban, akkor van benned egy kis tartás, akkor is, ha profi táncos vagy. De mi futottunk már össze más szituációkban, beszélgettünk. Így most az elejétől fogva ismerősként álltunk egymáshoz, könnyebb a kezdet így – ismerte el Stana Alexandra, aki nem aggódik Gábor hiányos tánctudása miatt.

Mi, profi táncosok azért vagyunk, hogy kihozzuk a hírességekből, amit tudnak, és hogy megszeressék ezt az egészet. Én nem félek, jól érzem magam, szerintem Gábor is ügyes lesz.

Stana Alexandra nem aggódik, bízik Gábor alázatos munkájában (Fotó: Nánási Pál / TV2)

„Gábor elképesztő alázattal állt hozzám"

A családapa elismerte, azért vállalta a műsort, hogy egy új oldalát ismerje meg a közönség, illetve hogy fejlessze magát.

– Szeretnék megtanulni táncolni, mindig lenyűgöz, hogy a táncosok hogyan tudják így irányítani a testüket, ritmusra táncolni. A tánc egy felszabadító élmény… Nincs félelmem, ami volt is, azt már átéltem a színpadon – utalt itt feltehetően a Nagy Duettre, ahol Dér Heni próbálta megtanítani énekelni, több-kevesebb sikerrel.