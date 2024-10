Nagyot hibázott Tóth Gabi, ezt már Papp Máté Bence sem bírta

Ötödik évaddal tér vissza a TV2 sikerműsora. A legnagyobb szenzáció kétség kívül az, hogy Tóth Gabi is hamarosan parkettre lép a Dancing with the Stars-ban Papp Máté Bence néptáncművésszel, akivel az életben is egy párt alkot.

Tóth Gabi és párja együtt versenyez majd a Dancing with the Stars adásaiban Fotó: Bors / Bors

Nem csoda, hogy a páros között csak úgy izzik a levegő a próbákon – érzéseiket le se tagadhatnák. Gabi most betekintést engedett a kulisszák mögé, és megmutatta, hogyan zajlanak a táncpróbák. Egy biztos: a felkészülés jó hangulatban telik, erről a videó is árulkodik, hiszen nevetve terültek el a földön a bakijuktól.

Amikor véletlen “nyakon ütöm a babáját”, de ő próbálja végig vinni, amit én már nem bírtam ki röhögés nélkül, mert akkorát csattant a hónaljam a nyakán. Sajnos a felvételen nem hallatszódik. Ilyenek ezek a Dancing Próbák! Egyre jobb lesz

– írta bejegyzése mellé az énekesnő.