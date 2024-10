Krausz Gábor óvón tartja karjaiban Hannarózát – Cuki fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, nem volt feszültség Krausz Gábor és Mikes Anna között az Ázsia Expresszben. Erről a Dancing with the Stars táncosa mesélt teljes őszinteséggel korábbi cikkünkben. Sőt Mikes Anna mesélt arról is, hogy Gáborral együtt nézik vissza a közösen megélt, adásba került pillanatokat.

Fotó: Dunántúli Napló / Löffler Péter

„Hannika első Fradi meccse. Lehetett volna jobb is, a játék alapján az eredmény csalódás, de a meccs egész izgi volt. Hajrá Fradi” – írta édes apa-lánya fotójához Krausz Gábor, aki nagy rajongója a Ferencváros labdarúgó csapatának.

„Hajrá Fradi. Cuki kis szurkoló lány”

„Drága Hannika boldog percei Apukájával”

„Hannika sokat nőt aranyos kis fürtjeivel nagyon édesek az apukájával”

- írták az elolvadt rajongók a fotóhoz, amit még Kucsera Gábor is egy szívecskével jutalmazott.