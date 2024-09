WhisperTon elárulta, kitől fél legjobban a Dancing with the Stars-ban

Izgalmasnak ígérkezik az októberben elinduló Dancing with the Stars 5. évada. A mezőny igencsak változatos, egyik ígéretes színfoltja pedig alighanem a TikTok-sztár WhisperTon lesz, akinek Tóth Katica tanítja meg a társastánc csínját-bínját.

Tóth Katica és WhisperTon titkon már egy ideje vágyott rá, hogy együtt szerepeljen a műsorban (Fotó: Bors)

„Itt-ott ropogok már…”

Több mint egymillióan követik a közösségi oldalakon, de sokan nem tudják, hogy WhisperTon igazi neve Strenner Antal. Egy 22 éves pörgős srác, aki most vállal először tévészereplést.

– A közösségi oldalon csodálatos családot sikerült felépítenem a nézőimből, akik között önmagam lehetek. A Dancing with the Stars pedig olyan formátum, amit mindig csodálattal néztem, ezért szerettem volna itt is kicsit kipróbálni magam – fogalmazott a Mokkában Whisper Ton. – Elképesztő hálás vagyok a felkérésért. Korábban táncoltam már az életem során, egy kis balett, egy kis kortárs bekacsintott az életembe. Nagyon szép önkifejezési formának tartom, örülök, hogy feleleveníthetem ezeket a mozdulatokat, spárgákat meg ilyesmi...

De itt-ott ropogok már…

– viccelődött a 22 éves internetes híresség.

WhisperTon: „Tőlük tartunk leginkább”

Tánctanára, Katica elárulta, nem érte teljesen meglepetésként, hogy őt kapta párjául az idei, ötödik évadban.

– Minden évadban elképzelem, van egy-két név a fejemben, akivel szívesen táncolnék. És ezt nem is rejtettem véka alá, többször is hangoztattam, akár a közösségi médiában, egy-egy eseményen. Nagyjából egy éve találkoztunk Tonnal, és akkor is beszélgettünk erről. És végül tényleg úgy alakult, hogy összeosztottak minket. Valójában nekem is egy álmom vált valóra – lelkendezett Katica, aki a műsor harmadik évadában a második helyig jutott Somhegyi Krisztiánnal, az előző évadban pedig Csuti oldalán táncolt.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca korábban a Mokkában elárulta, éppen WhisperTon és Tóth Katica párosától tartanak legjobban. Az érzés kölcsönös (Fotó: Nánási Pál / TV2)

A Mokkában a műsorvezető Szabó Zsófi – aki Andrei Mangrával száll versenybe a Dancing with the Stars kupájáért – elárulta nekik, hogy Hegyes Berci és Mihályfi Luca párosa éppen őket tartja legnagyobb ellenfelének.

– Mi meg pont azt beszéltük, hogy tőlük tartunk leginkább! – viccelődött WhisperTon.