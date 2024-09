Itt a lista: Tóth Gabi szerelmével táncol a Dancing with the Stars-ban, de Hosszú Katinka és Szabó Zsófi is színpadra lép

A korábbi sikerekre való tekintettel immár ötödik évadával tér vissza a TV2 képernyőjére a Dancing with the Stars. A legnagyobb szenzáció kétség kívül az, hogy Tóth Gabi is parkettre lép, méghozzá nem is akárkivel: Papp Máté Bence néptáncművésszel, akivel az életben is egy párt alkot. De az olimpikon Hosszú Katinka és műsorvezető Szabó Zsófi is tánccipőt húz. Férfi fronton is erős a felhozatal. Íme a Dancing with the Stars szereplői.

Tóth Gabi a szerelmével lép a Dancing with the Stars parkettjére (Fotó: Nánási Pál/TV2)

Tóth Gabi a szerelmével táncol

Az énekes-dalszerzőnő szerelmével lép parkettre, profi partnere Papp Máté Bence táncművész lesz, aki a Fricska táncegyüttes oszlopos tagja és a Ritmus Akadémia alapítója. Míg a profi táncosok közül többen sokadik alkalommal térnek vissza a műsorba, addig Máté újoncnak számít a versenyben.

Gabi egyébként jelenleg is látható a TV2 egy tehetségkutatójában: a Sztárban Sztár All Stars évadában mutatja meg énekesnői sokoldalúságát, néhány hét múlva pedig a tánctudását is megláthatjuk.

Hosszú Katinka lecseréli a medencét

A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszó, Hosszú Katinka pedig Suti András oldalán próbálja ki a parkettet. Katinka immár anyukaként fedezi fel az új mozgásformát.

Hosszú Katinka egy újfajta „mélyvízben" próbálja ki magát (Fotó: Nánási Pál/TV2)

Szabó Zsófi latin macsóval táncol

A TV2-höz nemrég visszatérő Szabó Zsófit jelenleg Mokka és az Újratervezés műsorvezetőjeként láthatjuk, október végétől pedig szombatonként táncosnőként is bemutatkozik. Párja Andrei Mangra, Európa-bajnoki ezüst-és bronzérmes, valamint világbajnoki latin- és showtánc finalista lesz. Andrei a DWTS második évadának győztese volt, Tóth Andi profi táncospárjaként.

Törőcsik Franciska is táncra perdül

De táncra perdül Törőcsik Franciska színésznő is, profi táncpartnere Baranya Dávid lesz, aki amellett, hogy show- és musical-szólótáncos, szolnoki Príma-díjas táncművész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára is.

Mihályfi Luca már most esélyes a győzelemre

A fiatal énekesnő, akit sokan Tóth Andihoz hasonlítanak, Hegyes Berci oldalán lép parkettre. A huszonnégyszeres bajnok táncos ugyanis kétszer már megnyerte a műsort, az első évadban Gelencsér Timi, a harmadikban pedig Csobot Adél oldalán nyerte el a kupát.