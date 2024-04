„Most az a szakasz van az életemben, amikor inkább a karrieremre kell koncentrálnom” – Csuti egykori párja fontos elhatározásra jutott

Tóth Katica a Dancing with the Stars 2023-as évadában Csuti párjaként versenyzett, onnan ismerhetik a nézők, ám a gyönyörű táncosnő számos más helyen is fellép, oktat és versenyez. Így mondhatni a mindennapjait teljesen kitölti a tánc.

Tóth Katica a Dancing with the Stars-ban Csutival szerepelt Fotó: Bors

Katica szívéhez mai napig az áll a legközelebb, amikor ő maga színpadon lehet és táncolhat, de tanítani is nagyon szeret:

Most vagyok túl egy világbajnokságon és egy magyar bajnokságon, ami úgy gondolom, hogy a karrierem egyik fénypontja és szép lezárása is lehet akár, hogyha már nem lesz több verseny az életemben. Nagyon jó volt hazai közönség előtt táncolni és örülök, hogy a tanítás és a fellépések mellett visszakaphattam a versenyzés ízét is egy kicsit.

A profi táncos a színpadon kívül is szinte minden szabad percét a táncparketten tölti:

- A mindennapokban aktívan fejlesztem magamat is a táncterén, illetve rengeteg csoportos- és magánórát tartok. De nagyon sok megkeresést kapok fellépésekre is, tehát a tánc az most abszolút 100%-osan kitölti a napjaimat.

Tóth Katica nagy terveket sző a jövőre nézve

Persze Katica nem elégszik meg ennyivel és igyekszik minél jobban kihasználni a lehetőséget, hogy most a karrierjére koncentrálhat:

- Nagyon sok ötletem van úgyhogy lehet, hogy egy nagy álmomat is sikerül megvalósítani az elkövetkezendő egy-két évben. Mondjuk egy saját táncstúdió formájában, de szervezek nyári táborokat, intenzív napokat is. Úgy érzem a karrieremben kezdek kicsit révbe érni, úgyhogy egy nagyon jó időszakot élek most.

Bár Katica a magánéletben még nem állapodott meg, nagyon élvezi az egyedüllétet:

Nincs jelenleg párkapcsolatom, de úgy érzem, hogy nem is férne most bele a mindennapjaimba, annyira lekötöm magam még akkor is ha nem kéne. Sőt, még a szabadidőmben is azon gondolkodom, hogy mit lehetne még csinálni.

- Nagyon sokáig kapcsolatban voltam, tehát azt, hogy milyen az egyedüllét most tudom igazán megtapasztalni és nagyon élvezem – tette hozzá a tehetséges táncos.

Tóth Katica egyedül is nagyon boldog Fotó: TV2

A Dancing with the Stars táncosa önismereti útként élte meg az elmúlt időszakot

Emellett persze semmitől nem zárkózik el a TV2 sztárja, szívesen ismerkedne is ha úgy alakul:

Abszolút nyitott vagyok az ismerkedésre, illetve nagyon sokat járok el a barátaimmal is, egyáltalán nem zárkózom el, de úgy látszik most az a szakasz van az életemben, amikor inkább a karrieremre kell koncentrálnom.

- Ha úgy alakulna, akkor tudnám úgy szervezni a mindennapjaimat, hogy egy kapcsolat is beleférjen, persze ez akkor tud jól működni, ha tényleg a megfelelő személy érkezik az életembe, aki felé én is olyan érzelmeket tudok táplálni, hogy ő tölti be az első helyet a mindennapjaimban – árulta el.

Katica élete sok mindenben változott a szakítás óta, ami abszolút pozitívan hatott rá:

Nem érzem, hogy rossz lenne egyedül. Sokkal jobban megszerettem magamat ezáltal, hogy egyedül vagyok és nagyon élvezem, hogy mindenhol meg tudom állni a helyem. Most úgy érzem bármit meg tudok oldani, ami velem szembejön és nem kell hozzá más, hogy megálljam a helyem.

- Nagyon sok dologban változtam az elmúlt egy évben, határozottabb és magabiztosabb lettem, sőt olyan helyzeteket is megtanultam kezelni, amikről nem is gondoltam volna, hogy képes leszek egyedül megoldani – vallotta be Katica.