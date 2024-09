Hűha! Itt vannak az első fotók a Dancing with the Stars idei versenyzőiről

Az Ázsia Expressz, a Farm VIP és még megannyi izgalmas műsor mellett új évaddal jelentkezik a Dancing with the Stars is idén ősszel. Ugyan a műsorra még várni kell, hiszen csak október 26-án indul, de a rajongók már most is örülhetnek, hiszen a TV2 mai sajtótájékoztatóján már be is jelentették az idei mezőnyt. A Bors a helyszínről jelentkezik, a belvárosból és már mutatjuk is az első fotókat a kulisszák mögül a versenyzőkről.

Bejelentették kik lépnek parkettre a Dancing with the Stars 2024-es évadában (Fotó: Szabolcs László)

A Dancing with the Stars szereplői bombaformában érkeztek

Az új évadban is tíz páros húz majd tánccipőt, bár az egyik duó kilétét egyelőre még homály fedi. Ám a többi kilenc páros mindkét tagja bemutatkozott az elegáns sajtótájékoztatón, amit a TV2 Play-en a nézők is nyomon követhetnek, amire eddig még nem volt példa. Úgy tűnik ismét nagyon izgalmas és színes évadra számíthatunk, sportolókkal, énekesekkel és influencerekkel, akik között akadnak igencsak meglepő nevek is. Az évad talán eddigi legnagyobb meglepetése pedig Tóth Gabi és Papp Máté Bence lesz, aki profi táncosként kedvesével lép majd színpadra. Galériánkban meg is nézhetitek, kik lesznek az idei Dancing with the Stars versenyzői, akik közül sokan már most igazi bombaformát villantottak.