„Hogy lehet valaki ennyire tökéletes?” - odáig vannak a rajongók Stana Alexandra szexi fotóiért

Stana Alexandra igen aktív a közösségi médiában, és nem csak akkor, amikor táncos posztokat oszt meg rajta. Időnként hibátlan alakjával is elbüszkélkedik a rajongóinak.

Stana Alexandra szexi fotókkal búcsúztatta a nyarat Fotó: Tv2

Ami érthető is, hiszen a Dancing with the Stars sztárja bombaformában van. Stana Alexandra ezúttal egy nyárbúcsúztató fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán, amely igen pikánsra sikerült. A csinos táncosnő egy mélyen kivágott ruhában mutatta meg dekoltázsát.

Hát akkor viszlát nyár!

- írta a poszthoz Stana Alexandra.