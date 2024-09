Ázsia Expressz: a kieső Tillának megvan a véleménye arról, ahogy a műsor többi szereplője beszélt egymással

Soha, senki nem kezelte olyan derűvel az Ázsia Expressz embert próbáló nehézségeit, mint a héten búcsúzó Stohl András-Till Attila páros. Pedig a színész és a műsorvezető személyisége nem éppen összepasszoló, sőt leginkább úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a tűz és a víz. Ők ketten mégis úgy illettek egymáshoz, mint a jin és a jang. Haverokként vágtak bele az Ázsia Expressz 2024-es évadának kalandjába és barátokként, harcostársakként tértek haza a negyedik hét után. A Bors Till Attilával beszélgetett a kiesés kapcsán.

Till Attila bulit szervez, ahová Stohl Andrást is várja (Fotó: TV2)

Tilla szerint szerelmespároknak nehezebb az Ázsia Expressz

– Nem vitás, hogy a barátságunk nem is egy szintet lépett az együtt töltött hetek alatt. Ugyanakkor nem járunk össze azóta, hogy tavasszal hazaértünk. Egyébként pont most gondolkodtam azon, hogy szervezek egy bulit, ahová természetesen Andrást is meghívom majd.

Egyébként most minden héten találkozunk, hiszen a Sztárban Sztár All Stars miatt a szombat estéinket gyakorlatilag együtt töltjük

– kezdte lapunknak Till Attila, aki szerint sokat segített nekik a játék során az a tény, hogy haveri volt a viszonyuk. – Én is látom a kommentekből, hogy szerettek minket a nézők, de szerintem nagy előnyünk volt, hogy haverokként vágtunk bele. Ahogy látom, a szerelmespároknak jóval nehezebb dolguk volt. Kint is furcsa volt látni és hallani, hogy néha hogyan beszéltek egymással azok, akik a párjukkal vágtak bele az Ázsia Expresszbe. Visszanézve pedig egészen érdekes képet látunk róluk. Tényleg szomorú, ahogyan időnként egymással beszéltek – tette hozzá a Sztárban Sztár All Stars és a Megasztár műsorvezetője.

Till Attila a haverjával vágott neki az Ázsia Expresszbe, de a barátjával tért haza a forgatásról (Fotó: TV2)

Utólag minden emlékem megszépült

Till Attila azt is elárulta, mi zavarta őt a legjobban, a négy kőkemény hét alatt – A Fülöp-szigeteken viszonylag ritkán futottunk össze a többiekkel, akkor is maximum kutyafuttában érintkeztünk, de már ott is zavart, ha egy-egy játékos nem adta meg a kellő tiszteletet a helyieknek.

Az adásokat nézve pedig látom, hogy ezek sajnos nem elszigetelt esetek voltak.

Számomra nagyon fontos volt, hogy mindvégig szemelőt tartsam, hogy mi ott, abban a közegben és kultúrában csak vendégek vagyunk és nagyon figyeltem rá, hogy a legkisebb gesztust is nagyon megköszönjem – mondta Till Attila, aki az Ázsia Expresszről hazatérve elhatározta, ha csak teheti, évente egyszer tart majd egy többhetes „kiszállást” a mókuskerékből és ha úgy adódik, szívesen tér majd vissza Ázsiába – Őszintén bevallom, hogy tartottam az Ázsia Expressztől, de összességében fantasztikus utazás, kaland és játék volt. Utólag minden emlékem megszépült és arra is ráébredtem, hogy az ember életében szükség van olyan alkalmakra, amikor teljesen kilép a megszokott kis világából és egy ideig nagyon máshol van és nagyon más dolgokat csinál, mint a hétköznapjaiban. Nekem az egész évem sokkal jobb lett ettől a négy héttől és biztos, hogy visszatérek még Ázsiába még ha nem is feltétlenül a Fülöp-szigetekre – nevetett Till Attila.