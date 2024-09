Egyre nagyobb a feszültség az Ázsia Expresszben: hiába a bocsánatkérés, Krausz Gábor nem felejt

Két mozgalmas nap telt el azóta, hogy Szuperák Barbara egy huszárvágással, vagyis inkább egy kis vízlöttyentéssel megsemmisítette a köztük és a Mikes Anna-Krausz Gábor páros között létrejött, törékeny szövetséget. Ennyi idő, normál esetben akár elég is lehetne ahhoz, hogy elsimuljon a két csapat közti nézeteltérés, de az Ázsia Expressz során nem babra megy a játék, hiszen a párosok 15 millió forintért küzdenek. Ergo, egy apró, meggondolatlan cselekedet is felnagyítva csapódhat le a sértett félben. Nos, pontosan ez esett meg Krausz Gáborral, aki bár a szájával azt mondja, nem haragszik, a testbeszédével azt üzeni Barbinak, hogy szemet szemért…

Krausz Gábor megmondta, hogy nem felejt. A sztárséf olyan, mint egy lesben álló tigris... Fotó: TV2

„Mindenki másképp játssza ezt a játékot”

Ráadásul az sem segít a két páros között feszülő ellentét feloldásában, hogy Ördög Nóra rendre emlékezteti is őket a köcsög kontra víz konfliktusra. Az Ázsia Expressz műsorvezetője ezt teszi a csütörtöki adásban is és egyben lehetőséget bitósít Szuperák Barbinak, hogy exkuzálja magát. Előtte azonban maga a sértett fél intéz egy napirend előtti felszólalást az egybegyűltekhez:

– Az volt a feladat, hogy vizet kell tölteni a köcsögbe és nem az, hogy a másik kezét lelocsoljuk.

Nekem az nem volt sportszerű.

– Mindenkitől számítottam volna ilyesmire, de pont tőletek nem. De mindenki másképp játssza ezt a játékot, szóval harag az nincs – kezdett bele Krausz Gábor, akinek a tekintete csak azért nem szórt villámokat, mert napszemüveg mögé rejtette a szemeit.

Szuperák Barbi ugyan bocsánatot kért az Ázsia Expresszben, de talán már hiába Fotó: TV2

Hova fajulhat az ellentét az Ázsia Expresszben?

Ezután pedig a „tettes” kért szót és a maga módján elnézést is kért az említett fiaskó miatt.

– Az egy sz.r helyzet volt és valamilyen szinten bánom is. Többször is elmondtam, hogy ti álltok hozzánk az egyik legközelebb és nagyon meg is szerettünk benneteket. Úgyhogy sajnálom, ha… – próbálta menteni a menthetőt Barbi, akitől végül Jolly vette át a szót és zárta rövidre a meddőnek tűnő vitát. Az tisztán látszik majd, hogy a nyögvenyelős bocsánatkérés csak tessék-lássék ért célt, így szinte biztos, hogy az egykori szövetséges párosok között lesz még feszültség. Hogy a Jolly-Barbi és a Mikes-Krausz páros között hová fajulhat a nyilvánvaló ellentét, az kiderül csütörtök este a TV2 képernyőjén az Ázsia Expressz soron következő epizódjából, amelyben rendhagyó módon mindhárom hajszázó páros kilétére fény derül.