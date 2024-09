Dietz Guszti az Ázsia Expresszről: Épp csak nem járok poszttraumás kezelésre

Sokan buktuk most el az Ázsia Expressz ötödik évadának indulásakor kötött fogadásunkat, hiszen rengetegen gondoltuk úgy, hogy az egykori ketrecharcos világbajnok és világhíresen szép felesége egészen a tajvani döntőig verekszi magát. A pénteki hajsza előtti napokban azonban már lehetett érezni, hogy Dietz Gusztinak fogytán a türelme és a lelki ereje, ráadásul egy bokasérüléssel is bajlódnia kellett. Ennek ellenére is meglepő volt, hogy végül ők futottak be harmadikként az idei széria harmadik hajszájának végén. A forgatás óta sok víz lefolyt az Agusanon (a Fülöp-szigetek egyetlen folyója - a szerk.) és Dietz Gusztiban is alábbhagytak az indulok. A sportember és Laky Zsuzsi pénteken az adás után Ördög Nóra vendégei voltak az Ázsia Expressz Kibeszélőben, ahol Gusztáv immáron sokadszor „ostorozta” magát, mióta három héttel ezelőtt elindult a TV2 sikerműsora. A Kibeszélő stúdiójában most arról beszélt, milyen érzéseket ébresztett benne, amikor visszanézte önmagát.

Az Ázsia Expressz kieső párosa Ördög Nórának vallott (Fotó: TV2)

Meggyűlt a baja az Ázsia Expresszel Dietz Gusztinak

– Megmondom őszintén, én is láttam pár másodpercet a műsorból, amikor Zsuzsi berángatott, hogy nézzem meg, milyen türhő voltam.

Rossz magamat ilyennek látni, hiszen ezen elég régóta dolgozom.

Én egy elég rosszul szocializált emberke vagyok, maradjunk ebben. Én ezzel küzdök a mai napig… A feleségem előtt sokkal könnyebben elengedem magamat és sokkal látványosabban élem meg előtte a negatív pillanataimat. Ugyanakkor egyáltalán nem ez jellemző a kapcsolatunkra és egyáltalán nem vagyok agresszív. Ebből nem is hoztunk haza az ég egy adta a világon semmit. Bevallom, én is vagányabbnak gondoltam magamat… Azt hittem, hogy jobban rá tudok majd lazulni erre a játékra. Hát nem tudtam… Az egész műsort egy párkapcsolati traumaként éltem meg. Azóta épp, hogy csak nem járok poszttraumás kezelésre – mondta Ördög Nóra kérdésére reagálva Dietz Gusztáv.

Az Ázsia Expressz kieső párosának kapcsolatára nem volt hatással a TV2 kőkemény "kiképzése" (Fotó: TV2)

Esküszöm, a hangomat sem fogják hallani

– Ha csak fizikai erő kellett volna a játékokhoz, akkor lett volna esélyünk megnyerni. Több sikerélmény kellett volna. Amikor úgy éreztem, hogy a stoppoláson megy el minden. Ha volt pozitív hozadéka ennek az egésznek, akkor az az, hogy tudom, hasonló jellegű műsorba a feleségemmel soha többet nem megyek. Rakjanak mellém egy sportolót, akinek nem rinyálhatok és esküszöm, a hangomat sem fogják hallani – fogadkozott a világbajnok sportoló.