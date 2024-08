Pataky Attila naponta használja "varázserejét"

Pataky Attila köztudottan foglalkozik sámánizmussal, így például, állítása szerint, képes elállítani az esőt, ha az egy koncertet veszélyeztet. Saját bevallása szerint a közönsége és persze a zenekara tagjai is számos alkalommal tanúi voltak, amikor előkapta a részben saját készítésű, őzbőrből készült sámándobját és segítségével elkergette az esőfelhőket. Az élő rocklegenda csütörtök reggel otthonának kertjében fogadta a Mokka stábját, ahol nem csak a már említett dobot szólaltatta meg, de megmutatta azokat a szobrokat is, amelyek védelmezik őt és persze családját, vagy éppen utat mutatnak nekik, egy-egy fontos döntés előtt. A Bors megkereste Attilát, és arra kértük, néhány konkrét példa mentén mutassa be, mire is jók a veleszületett és tanult táltos képességei.

Pataky Attila 15 éven át tanult, hogy sámán legyen. Fotó: TV2

— A táltosság fogalmát nagyon fontos tisztázni. A régi időkben pap, orvos és tanító volt egy személyben, és egyben a nemzettudat fenntartója is. Így pedig egységben volt a tudás. Ahogy az idők múltak ez az egység szétszakadt. Azóta él egyre nagyobb káoszban a világ. A legnagyobb bajok forrása, hogy elszakadtunk a természettől. Én a saját környezetemben igyekszem ezen a legjobb tudásom szerint változtatni, így a családomat, a barátaimat is segítem abban, hogy amennyire csak lehet, visszataláljanak a gyökereinkhez — kezdte lapunknak Pataky Attila, aki elárulta, a kertjében álló védelmező és segítő szobrok 8 éve vannak a birtokában, de nem azonnal tudott összhangba kerülni velük.

— A kertemben áll egy táltos szobor és egy úgynevezett Átadás szobor.

Ez utóbbi esetében fél évbe telt, mire úgy tudtam megfogni a kezét, hogy azt érezzem, nem taszít, hanem befogad

— tette hozzá az EDDA frontembere, majd elárulta, mi volt az utolsó nagy kérés, amivel hozzájuk fordult.

Pataky Attila felesége és gyerekei segítésére is használja a táltos tudományát (Fotó: TV2)

Pataky Attila kérése a sámán szobrokhoz

— A táltos erőmet gyakran használom teljesen hétköznapi szituációkban. Például a pálcával Hartmann zónákat keresek, vagyis a vízerek helyét határozom meg. Megtettem ezt a saját otthonunkban és persze mindegyik barátunknál, de akkor is elvégzem a keresést, ha idegen helyen, mondjuk egy szállodában alszunk Orsival.

Vízéren feküdni ugyanis nem jó, mert negatív zóna és lemerít. De ezt bárki tapasztalhatja is. Egyszerűen az alvás nem pihentető, sőt, inkább lemerülve ébred az, akinek az ágya alatt fut egy, vagy több.

Ugyanakkor az utolsó fontos kérdést nagyjából egy hónappal ez előtt tettem fel a szobroknak. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen idő lesz a múlt hétvégi gárdonyi nagy koncertünk napján, és megnyugtató választ kaptam. Valóban tökéletes, zavartalan volt az idő, és így a koncertünk is pont úgy sikerült, ahogyan azt terveztük.

Az egyetlen dolog, amit elfelejtettem, hogy kérjem, ne legyen 36 fok, de majd legközelebb alaposabb leszek

— zárta nevetve Pataky Attila.