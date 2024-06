Pataky Attila elárulta: „Majdnem lefújtuk az esküvőt”

– A legelső csúcspont a kapcsolatunk első napja volt: az egy százszázalékos nap volt. Az odaadásról, a feloldódásról, a boldogságról, a szerelemről szólt! – áradozott a rocker.

– A legelső kihívás akkor ért bennünket, amikor Attila édesanyja 2014 júliusának elején elhunyt.

Akkor az is megfordult a fejünkben, hogy lefújjuk vagy elhalasztjuk az esküvőt. De Attila úgy érezte, az édesanyja akkor lenne a legboldogabb, ha mégis megtartanánk. Az asztalon ott volt velünk az édesanyja fényképe és egy pohár bor, amivel közösen koccintottunk, az áldását kérve.

Ez volt az első közös próbatétel. Aztán 2015-ben kiderült, hogy Pataky Attilának rákos megbetegedése van. Az megint egy nagy kihívás volt – elevenítette fel a mélypontokat Orsi.

– Mindjárt az elején megjöttek a bajok, nehogy már mindig minden jó legyen! – tréfált a zenész.

– De előtte is akadtak egészségi problémák Attila részéről, amik kihívás elé állították a kapcsolatunkat – folytatta Orsi. – Úgy gondolom, hogy nem mindig azonnal kapod meg a betegséget, hanem évek múlva alakul ki a ki nem mondott dolgoktól. Attila nagyon érzelmes és vehemens, de van egy olyan oldala, hogy nem beszél ki magából bizonyos dolgokat, őrlődik rajtuk. Ezek felhalmozódtak, és akkor jöttek elő, amikor megkaptuk egymást. Ez annak is nehéz, aki megéli és annak is, aki közvetlenül mellette van, és én álltam Attilához a legközelebb. De szerintem egész jól „viseltük” mind a ketten.

„Nagy bulikat tudunk csapni”

Attila azon a véleményen van, hogy a világban ennél sokkal hihetetlenebb dolgok is történnek, és nem roppantak bele a nehézségekbe, de ennek semmi köze a szerencséhez. Mindezekhez végtelen szeretet, kitartás, elfogadás és tolerancia szükséges.

– Rendkívül hálás vagyok a Jóistennek. Van egy mantrám: „Köszönöm neked, teremtő Istenem, mindazt az áldást, amiben részem volt és amiben folyamatosan részesülök!” És tényleg abban részesülök Orsi mellett! Megtaláltuk a léptéket és a mértéket, és úgy tudunk benne együtt létezni, hogy a legkisebb és a legnagyobb dolgoknak is elképesztően tudunk együtt örülni. Szeretet-szerelem Pataky módra! – fejtette ki a rocksztár.