Pataky Attila: „A sport eszmeiségét köpte szemen a gyerekbántalmazó edző”

Szökőárként söpört végig az egész országon az a videó, melyen jól látszik, ahogy egy karateedző, (nincs rá jobb szó) felrúg egy alig nyolcéves kisfiút, aki a szó szoros értelmében a fejére esett. A Magyar Karate Szövetség termésesen eltiltotta a férfit, minden jövőbeli oktatói tevékenységtől ráadásul az is kiderült, hogy a „mester” nem először emelt kezet gyerekre, vagy fiatalkorú tanítványára. Természetesen az egész magyar társadalmat megrázta és mélységesen felháborította az emberhez nem méltó tett, így a hazai hírességek is sorra posztolták, vagy mondák el véleményüket a történtekről. A Borsnak, most az EDDA frontembere, Pataky Attila foglalta össze gondolatait. Volt mit mondania, hiszen annak idején maga is karatézott, így nem csak emberként, apaként de a becsületre nevelő sport szerelmeseként is úgy érezte, ki kell állnia.

Pataky Attila is elmondta véleményét a gyermekbántalmazásról

– Magam is elindultam a kjokusinkai karate útján és nem emlékszem, hogy a szabályok között, vagy a karate lelkiségében szerepelt volna, hogy a tanítványokat fel kell rúgni. Az agresszió egy olyan út, ami sehová sem vezet és éppen ez az, amit ez a sport zsigerileg nevel bele az emberbe.

Ezt az eszmeiséget köpte szemen ez az ember, aki éppen e mögé a szép és nemes sport mögé rejtette a valódi énjét.

A sport, legyen az karate, vagy bármi más, egyfajta lehetőséget ad a példamutatásra. Edzőként, gyakorlatilag szavak nélkül mutathat utat az ember azoknak, akik önmagukat, vagy a gyermeküket bízzák rá. Ha egy embernek, pláne mesternek az egyetlen eszköze a rúgás, ütés, vagyis a fizikai erőszak marad az egyetlen fegyvere, akkor ott nagyon nagy gáz van és erre derült most fény a kalandparkban rögzített felvételen keresztül – kezdte a Borsnak Pataky Attila, aki az egész világra jellemző mentalitást látta meg abban a rémálomba illő jelenetben.

Prédátlan gyermekbántalmazás a kalandparkban

Pataky Attila reméli, példás büntetést kap majd a bántalmazó

– Az egész világ azt teszi, amit ez az ember modellezett le abban a fél másodpercben, amikor eldöntötte, hogy fizikai fölényét és a képzettségét használja fel egy nyolcéves kisfiú fegyelmezéséhez. Az erős »felrúgja« a gyengét, a gyámoltalant. Elég csak körbenézni ezen a bolygón és bárki megláthatja, miről beszélek – tette hozzá a legendás rocker, aki bízik benne, hogy a gyermekbántalmazó edző példás büntetést kap majd tettéért.