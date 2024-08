Mi történt? Curtis és Judie hetek óta nem látták egymást

Curtis és Barnai Judit kapcsolata a pletykák szerint megromlott. A rossznyelvek szerint erre a bizonyíték, hogy egy jó ideje nem posztoltak már közös friss képet, nem jelennek meg sehol kéz a kézben és a rappert egyre gyakrabban látják az éjszakában bulizni... Ezeket a híreket személyesen Curtis cáfolta a lapunknak, a zenész azt mondta, hogy bár voltak és bizonyára lesznek még hullámvölgyeik, valójában minden rendben köztük, és egyébként is, Judie a TV2, Farm VIP műsorában forgat, ezért nem látni őket mostanában együtt.

Judie és Curtis között a pletykák ellenére is minden rendben van (Fotó: Szabolcs László)

Szerelmes csók

A páros úgy döntött, hogy a kétkedők száját azzal fogják be, ha közzétesznek egy friss, szerelmes fotót, amin forró csókban forrnak össze. Ha ez nem elég cáfolatnak, akkor tényleg semmi... A felvételt Judie osztotta meg az Instagram-oldalán, ami azt sejtette, hogy számára véget ért a Farm VIP forgatása, és azonnal Curtishez sietett. Hogy mennyien várták már a békülést igazoló bizonyítékot, azt jól mutatja az a rengeteg komment, ami a fotóhoz érkezett.

– Erre a képre várt a fél ország! Jó ezt látni.

– Egy Celeb Pár sem hatott meg, de értetek izgultam és bíztam benne, hogy nem igaz a hír!

– Ne engedjétek el egymást, össze illő pár vagytok!

– írták az emberek.

Itt a csavar

A kedélyek tehát le is nyugodtak, pedig az emberek nem is sejtik, hogy azért ebben a világgá kiáltott szerelmes üzenetben volt némi csavar... A Bors információi szerint Judie még mindig forgat a Farm VIP-ban, vagyis nem ment még haza, így nem is találkozhatott élőben Curtisszel. Ha volt a szerelmesek között nézeteltérés, azt biztosan telefonon beszélhették csak meg, és nyilván közösen döntöttek úgy, hogy közzétesznek egy fotót, ami bizony nem teljesen friss, hetekkel ezelőtt készült. A szerelmük ettől függetlenül biztosan nagyon erős és a közös kép üzenete is egyértelmű: Curtis és Judie egymás oldalán képzeli el a jövőt.

Kerestük az ügyben Curtist, szerettük volna személyesen tőle megkérdezni, hogy most mi a helyzet közöttük, de a zenész türelmet kért, későbbre ígért interjút a témában.