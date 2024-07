Szakítás, féktelen bulik? Megszólalt Curtis, itt a teljes igazság!

Széki Attila, Curtis három és fél évvel ezelőtt kezdett új életet. Elvonóra ment, szakított azzal a társasággal, amelyik rossz útra vitte és összejött Barnai Judit kosárlabdázóval, aminek köszönhetően a magánélete is révbe ért. A zenész példás édesapaként és fegyelmezett előadóművészként éli az életét, de úgy tűnik, ez is kevés ahhoz, hogy ne kezdjék ki újra és újra. Most éppen olyan hírek jelentek meg róla, hogy szakított Judy-val, és megint belevetette magát az éjszakába…. Hogy ebből mennyi igaz? Erről személyesen a főszereplőt, Curtist kérdeztük meg.

Curtisről megint durva pletykák terjengenek (Fotó: Curtis)

Szemét dolog

A zenész azt mondja, hogy övön aluli, hogy azt írják róla, hogy megint bulizik, hiszen erről a mondatról a fél országnak az jut eszébe, hogy visszaesett.

Nem tartom korrektnek, hogy ilyen cikkek jelennek meg rólam

- kezdte Curtis a Borsnak.

Nem csak azért, mert egy szó sem igaz belőlük, de azért is, mert rossz színben tüntetnek fel. Azt gondolhatják az emberek, hogy rossz útra tértem… Én buliztatok, nem bulizok. Vagyis én állok a színpadon, teljesen tisztán és egyenesen. Idén már 30 koncerten vagyok túl, és kiadtam két dalt, a másodiknak épp ma, 18.00 órakor lesz a premierje. Nagyon sokat dolgozom, imádom, amit csinálok. Ezúton is azt kérem, hogy aki nem drukkol nekem, az inkább fordítsa el a fejét, ahelyett, hogy álhíreket terjeszt rólam.

Nem tatja korrektnek, hogy hazugságokat terjesztenek róla (Fotó: Curtis)

Judy jól van

Curtistől azt is megkérdeztük, hogy mi igaz azokból a pletykákból , hogy már nincsenek együtt a szerelmével, Barnai Judittal?

Na ez a másik sztori… Judy-val köszönjük szépen, jól vagyunk. Szeretjük egymást. Igen, voltak mélypontok a kapcsolatunkban, pont úgy, ahogy a legtöbb embernél, sőt, biztos vagyok benne, hogy még lesznek is, de nem menekülünk el a problémák elől. Megbeszéljük a dolgainkat és igyekszünk túllendülni a problémáinkon, együtt, közösen

Curtis és Judy köszönik szépen, jól vannak együtt (Fotó: Máté Krisztián)

– válaszolta Curtis, aki így folytatta:

Nagyon sokat dolgozom, és most Judy-nak is olyan elfoglaltsága van, ami miatt keveset tudunk találkozni. Talán emiatt feltételezik, hogy szakítottunk. Ha nem koncerten vagyok akkor a kisfiammal töltöm az időmet, a Balatonnál vagy éppen egy játszóházban.

Zárta a rapper, arra utalva, hogy Judit éppen a Farm VIP-ben versenyez, szóval érthető, ha nem tud párjával közösen selfizni.