Egy fél ország várt már erre: Curtis és Barnai Judit együtt jelentették be

Curtis az utóbbi időben olyan támadások célpontjává vált, amelyekkel a magánéletén és karrierjén is csorbát akartak ejteni. Egyes újságcikkek ugyanis azt állították, hogy romokban van a rapper magánélete és megint belecsapott a féktelen bulizásba is, holott a zenész példás édesapaként és fegyelmezett előadóművészként éli az életét. Voltak olyan pletykák is, hogy a féktelen bulik miatt zátonyra futott a kapcsolata a kosárlabdázó szerelmével, Barnai Judittal is, ám ez is egy hamis állítás volt. Ráadásul nem akárhogy cáfolt rá Curtis és Judie.

Curtis: Szeretjük egymást

Miután napvilágot láttak az imént felsorolt hírek, a rapper a Borson keresztül üzent a történtekkel kapcsolatban. Elmondta, hogy nem tartja korrektnek az ilyen jellegű cikkek megjelenését, hiszen nem csak hazugságot állítanak róla, de még rossz színben is tüntetik fel. Arra, hogy újra az éjszakákban éli az életét úgy reagált, hogy ő buliztat, nem pedig bulizik. Judie ügyében pedig az alábbiakat nyilatkozta:

Judie-val köszönjük szépen, jól vagyunk. Szeretjük egymást. Igen, voltak mélypontok a kapcsolatunkban, pont úgy, ahogy a legtöbb embernél, sőt, biztos vagyok benne, hogy még lesznek is, de nem menekülünk el a problémák elől. Megbeszéljük a dolgainkat és igyekszünk túllendülni a problémáinkon, együtt, közösen

– mondta kizárólag a Borsnak Curtis, aki most Judittal egy fotó formájában is megüzenték a kételkedőknek: boldogabbak, mint valaha!

A felvételt Judie osztotta meg az Instagram-oldalán, ami bizonyítja, hogy amint véget értek a Farm VIP forgatásai, első útja azonnal szerelméhez vezetett. Kisebb túlzással mondhatjuk azt is, hogy egy fél ország várt erre a képre. Ezt mutatja az is, hogy mennyien lájkolták és kommentelték a fotót, ahogy egyébként az is beszédes, hogy a negatív, rosszindulatú hozzászólók szinte nincsenek is...