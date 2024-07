Nem csitulnak a kedélyek: itt az újabb dráma Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolatában

Két évvel ezelőtt Las Vegasban, egy meghitt ceremónián kötötték össze az életüket, majd augusztusban csináltak egy nagy bulit is Georgiában, ahol a család és a barátok is ott voltak. Most azonban Jennifer Lopez Hamptonsban biciklizgetett, Ben Affleck pedig Los Angeles-i irodájában rendezkedett, az évfordulóval egyikük sem törődött - írja a Life.hu.