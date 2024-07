Iszak Eszti szomorúan jelentette be: vége

Változások léptek érvénybe a TV2 sikeres reggeli műsorában. A Mokka csapata néhány hónapja új taggal bővült: az anyacsatornához visszatérő Szabó Zsófi a műsorvezetőgárdához csatlakozott, a napokban pedig Iszak Eszti megkezdte kiérdemelt szülési szabadságát.

Iszak Eszti elbúcsúzott a Mokkától, de reméli, hamar visszatérhet a képernyőre (Fotó: TV2)

„A harmadik trimeszter tényleg húzósabb, nem vicceltek"

– Biztos sok nézőnek feltűnt, hogy már egy ideje nincs velünk reggelente a mi kis pocakos kolléganőnk, Iszak Eszti – kezdte a Mokkában Istenes László. Orosz Barbival vezették a mai adást, amiben telefonon hívták fel Gyurta Dániel kedvesét, Esztit, hogy arról kérdezzék, hogy viseli a várandóssága utolsó heteit.

– Jól vagyok, jól vagyunk, köszönjük szépen, minden rendben van. A vége a harmadik trimeszternek picit nehezebb, mint amire számítottam. Mondták, hogy igen, az nehezebb lesz, fáradékonyabb leszek. Gondoltam, jó, az első trimesztert is kibírtam „féllábon”, hajnali kelésekkel, mindennel együtt.

De a harmadik trimeszter tényleg húzósabb, nem vicceltek.

Eszter elismerte, az elmúlt két és fél év, de különösen az elmúlt hónapok hangulata, a sok empátia, szeretet már most nagyon hiányzik neki, majd elismerte:

– Szerintem ezt nem lehet felfogni, ez majd megérkezik. Talán hónapokkal később fogjuk megérteni, hogy Úristen, apuka és anyuka lettünk, és ez a gyerkőc a mi gyerekünk. Pedig készülök rá, millió egy könyvet elolvastam, amiről mondjuk azt mondták, hogy nem a legjobb ötlet. De szerintem így nyugszik meg egy nő lelke, hogy sok információ birtokában van. Aztán megérkezik a kicsi, és felrúg mindent, az információkat is – viccelődött a csodaszép kismama.

Iszak Eszti: „Remélem, hogy vissza tudok menni"

Iszak Eszti és Gyurta Dani lelkileg is készül a gyermekáldásra.

– Lelkiekben is készülünk, ezért is döntöttem úgy, hogy kell a pihenés. Most arra kell az idő, hogy maximálisan rákészüljek az anyaságra, ami érzelmileg, mentálisan és fizikailag egy teljesen más kihívás lesz – mondta Iszak Eszter, majd hozzátette:

– Remélem egyszer csak vissza tudok érni. A következő pár hónap a picié lesz, az összehangolódásé, az anyai feladatoké. De aztán remélem, hogy vissza tudok menni és a picike is segítségemre lesz ebben. Tényleg nagyon hiányzik a stáb, már most, és az egész hangulat. De addig meg pihenés és anyaság…