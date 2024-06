Kegyetlen bosszúra készül Brad Pitt Angelina Jolie ellen

Angelina Jolie évek óta mindent megtesz, hogy kiszúrjon volt férjével. Brad Pitt úgy döntött, nem tűri tovább - írja a Life.hu.

Csúnya véget ért a házasság

Bár úgy tűnik, ha a gyerekeikről van szó, Angelina Jolie legyőzte Brad Pittet, de a színész most elhatározta, keményen visszavág. Úgy tudni, a színész a hollywoodi A-listás sztárok körében sokkal népszerűbb, mint exe és ki is fogja ezt használni, ha lehetősége lesz rá.

Brad Pitt népszerűségi versenybe száll Angelinával

"Bradnak nagy hatalma van Hollywoodban, Angelinának nehéz felvennie a versenyt vele” - nyilatkozta egy ismerősük. "Bár Jolie-nak is van néhány barátja és szövetségese, például Salma Hayek és Ellen Pompeo, de a legtöbb sztárnak, ha választania kellolie és Pitt között, az utóbbi mellé áll. Bradnek mindig is nagyobb lesz a társadalmi befolyása, és ha kell, ezt ki is használja Angelinával szemben" - tette hozzá egy bennfentes.