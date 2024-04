Angelina Jolie állítja: Brad Pitt abuzálta őt

Ha van olyan színész, akinek a nevét mindenki ismeri, akkor az Brad Pitt! Ő a világ egyik legismertebb és leghíresebb színésze, aki ha valamihez hozzányúl, az arannyá változik, és a legtöbb film, amiben szerepel, az kasszasiker lesz. Hosszú ideig (és talán még most is) a nők kedvence volt, és igyekezett botrányoktól mentes életet élni. Most azonban sok pletykával és váddal kell szembenézni, Angelina Jolie ugyanis olyan bombát robbantott, amibe a karrierje is beletörhet.

Ők voltak Hollywood elsőszámú álompárja

Brad Pitt első igazán híres párkapcsolata Jennifer Annistonnal volt. Jennifer volt Hollywood legszebb színésznője, Brad pedig a legszebb színésze, így senki nem lepődött meg, amikor bejelentették, hogy együtt vannak. A Jóbarátok üdvöskéjével 2000 és 2005 között élt házasságban, majd elváltak. Ezután jött Angelina Jolie, a páros pedig valósággal beírta magát a történelembe. Gyönyörűen mutattak együtt, és mindenki csodálta őket. Most azonban válnak.

Franciaországban van egy borászatuk, onnan repültek éppen haza a gyerekekkel. Állítólag a színész nagyon részeg volt, ordítozni kezdett, lökdöste feleségét és a falat csapkodta. Ezután Angelina beadta a válási papírokat. Mivel a párnak hatalmas közös vagyona volt, még most is zajlanak a tárgyalások, és rengeteget vitáznak, hogy mi kihez kerüljön. Brad Pitt harcolt a francia pincészet miatt, most azonban azzal vádolja Jolie-t, hogy titokban eladták másnak a részesedésüket, holott Brad akarta kivásárolni. Erre Jolie robbantotta a bombát: elmondása szerint Brad Pitt többször abuzálta őt, és fizikailag bántalmazta - írja a Mirror.