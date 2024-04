Halálos döfés Angelina Jolie-nak: kedvenc gyereke Brad Pitthez költözik

Arról már a Bors is többször beszámolt, hogy Angelina Jolie és Brad Pitt válása botrányokban gazdag, és úgy tűnik, sosem lesz vége a megaláztatásoknak. Brad Pitt első igazán híres párkapcsolata Jennifer Annistonnal volt. Jennifer volt Hollywood legszebb színésznője, Brad pedig a legszebb színésze, így senki nem lepődött meg, amikor bejelentették, hogy együtt vannak. A Jóbarátok üdvöskéjével 2000 és 2005 között élt házasságban, majd elváltak. Ezután jött Angelina Jolie, a páros pedig valósággal beírta magát a történelembe. Gyönyörűen mutattak együtt, és mindenki csodálta őket. Most azonban válnak. És nem is akárhogyan.

Brad Pitt és Angelina Jolie haragosan váltak el egymástól

A válás sosem könnyű, azonban aha a feleknek sok vitájuk és követelésük van, akkor különösen nehéz. Brad és Angelina mindketten ragaszkodnak az igazukhoz, és ott szúrnak ki a másikkal, ahol csak tudnak. Arról nemrég írtunk, hogy Brad nagyon ragaszkodott a franciaországi pincészetükhöz, és ki szerette volna vásárolni Angelinát. Ő azonban titokban eladta a részét egy harmadik személynek, ami Brad szerint teljesen jogtalan volt, hiszen neki elővásárlási joga van.

Úgy tűnik, a gyerekek is megelégelték az anyuka próbálkozásait. Bár egy szülőnek nincsenek kedvenc gyerekei, azért az igen feltűnő, hogy Angelina az egyik gyermekével feltűnően sokat fotózkodik, és vele teszi ki a legtöbb posztját. Éppen ezért különösen nagy csapás a színésznőnek, hogy pont ő hagyja faképnél. Brad és Angelina közös gyermeke, Siloh Jolie-Pitt bejelentette, hogy amint betölti a 18. életévét, elhagyja anyja kastélyát, és édesapjához költözik. Siloh a következő hónapban lesz nagykorú - írja a Mirror.