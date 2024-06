Hoppá: Angelina Jolie a lányát is vitte a vörös szőnyegre, Vivienne az édesanyja szépségét örökölte

Angelina Jolie és a Brad Pitt-tel közös lánya, a 15 éves Vivienne Jolie-Pitt együtt sétált végig a vörös szőnyegen a 2024-es Tony-díjátadón, június 16-án, vasárnap. Vivienne az édesanyjával együtt dolgozott asszisztensként S.E. Hinton The Outsiders című regényének musical-adaptációján, a színésznő elmondása szerint pedig a közös munka csak még szorosabbra fűzte a kapcsolatukat.

Angelina Jolie és volt férje, Brad Pitt között továbbra is gyermekelhelyezési perben állnak egymással / Fotó: KGC-03

Angelina Jolie a darabban producerként működött közre, amely idén márciusban debütált a Broadwayn. A darabot 11 Tony-díjra jelölték, köztük a legjobb musical és a legjobb rendezés díjára is.

Mindeközben a 15 éves Vivienne és apja, Brad Pitt egyre csak távolodnak egymástól: a lány az apák napját is inkább az édesanyja mellett töltötte a vörös szőnyegen. Sokak szerint az elhidegülés oka éppen Angelina Jolie, aki nemcsak a színész imádott borászatát, de a gyerekeit is el akarja venni tőle. Ezt támasztja alá az a tény, hogy ő és Brad Pitt gyermekelhelyezési perben (is) állnak egymással. A pár ugyan 2016-ban már elvált egymástól, de még mindig a bíróságon harcolnak - írja a Life.hu.