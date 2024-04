Kulcsár Edina őszintén vallott látásmódjáról: "Mindig ugyanaz a csepeli lakótelepi lány leszek"

Kulcsár Edina jelenleg hazánk egyik elsőszámú üzletasszonya. Az egykori szépségkirálynő nem állt meg ott, hogy jól néz ki és modellkedik, hanem ennél sokkal többet akart az élettől. Úgy döntött hát, hogy üzletet alapít, tartalmakat kezd gyártani, vállalkozást irányít, és a hazai influencerek világának meghatározó alakjávává válik. Ez nagyszerűen be is jött neki, ugyanis mára valóságos véleményvezér lett. Magyarok milliói követik figyelemmel az életét, és kedvessége, bölcs gondolatai sokakra vannak hatással. Most pedig világnézetéről vallott.

Kulcsár Edina valósággal ragyog / Fotó: Vadnai Szabolcs / Hot Archív

Érdemes megfigyelni, hogy Kulcsár Edina és G.w.M nem törekednek a luxus életre. Edina már hosszú ideje a hazai hírességek egyik leggazdagabb asszonya, hiszen vállalkozása rendkívül sikeres, így sok pénzt hoz a konyhára. Mióta pedig G.w.M együtt van Edinával, ő is országos hírnévre tett szert, és egyre többen kíváncsiak igen egyedi stílusú zenéjére. Egyszóval van mit a tejbe aprítaniuk. Mindazonáltal látható, hogy ezzel nem szoktak felvágni. Jóllehet G.w.M szeret luxus márkákban öltözködni, és éppen most lepte meg kedvesét egy álomautóval is, azért nem hirdetik folyton s folyvást azt, hogy milyen sok pénzük van. Nem járnak luxus nyaralásokra. Legutóbb például Horvátországig jutottak, amiről lássuk be, nem elérhetetlen célpont egy átlag magyarnak sem.