Mindenkit megdöbbentettek G.w.M-ék legújabb babás fotójukkal: "ikrek"

Bár Amarát hosszú ideig takargatták a nagy nyilvánosság előtt, Kulcsár Edina és G.w.M mostanában egyre többet posztol a szépséges kislányról. Ennek a rajongók mindig nagyon hálásak, és kedves üzenetekkel kezdik bombázni ilyenkor a családot. Ha megmutatják Amarát, rendszeresen kapnak olyan kommentet, hogy a kislány tiszta apja, és hogy nagyon rá ütött. Így történt ez most is. G.w.M közös fotót tett ki a kislányával. Kulcsár Edina kommentben kifejezte, hogy nincsenek rájuk szavak, míg egy kommentelő azt írta, hogy ikrek. Ezzel utalt a közöttük lévő hasonlóságra, amivel sokan egyet is értettek.