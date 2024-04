G.w.M: Számolj havi húsz millióval haknikból — videó

Ez csak vicc. Ahány ház, annyi szokás, Edina is viccel velem, hogy »fejezd be, vagy megborítalak«. Szerinted most meg tud engem borítani? Sokszor odajön, belém harap, aztán elszalad. Ez az egész egy viccelődés nálunk. Szívjuk egymás vérét, de Edina nem csak a feleségem és a szerelmem, hanem nagyon jó barátom is, és én is neki.