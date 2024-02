13 milliós Rolexben süti L.L. Junior a csirkefalatkákat

L.L. Junior imádja a gyors kocsikat, a szép nőket, a jó rumokat és a méregdrága órákat is. Ez utóbbiaknak ráadásul nehezen áll ellent, ha meglát egy új formát vagy fazont, azonnal azon kezd agyalni, hogy is szerezhetné meg. A zenész természetesen nem elégszik meg a hamisítványokkal, ő annál sokkal önérzetesebb, ezért addig hajtja magát a munkában, amíg elő nem teremti az árát. Nem titok, hogy egy komoly márka által piacra dobott karóra akár egy kis garzonlakás árába is kerülhet.... Szóval sokat kell dolgozni érte.

L.L. Junior kezén minden fotón látni egy gyönyörű és eredeti karórát (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior személyesen szolgálja ki a sorban állókat

L.L. Junior nemrégiben mutatta be a legújabb vállalkozását, egy csirkehúsokkal foglalkozó üzletláncot, amely Budapest több pontján is üzemeltet egy egy food tracket, vagyis mozgó büfét. Bár a nyitás után volt némi probléma a büfékkel, a muzsikus nem hagyta, hogy a rossz kritikák kinyírják az üzletét, alkalmazottakat cserélt, és sokszor ő maga is beáll sütögetni. Jó reklám ez, ha a rajongói meghallják, hogy személyesen Junior osztja a hamburgereket, oda özönlenek a népek, hogy a híresség szolgálja ki őket.

L.L. Junior nem rest beállni az alkalmazottai mellé dolgozni, ha munka van (Fotó: Cabello Kristóf)

Egy ilyen rögtönzött közönségtalálkozó alkalmával szúrta ki az ország egyik legismertebb óra szakértője, a Beszéljünk órákról nevű TikTok-oldal üzemeltetője, Junior karóráját, amit azonnal górcső alá is vett.

Jól látszik a TikTok-videón Junior órája (Fotó: TikTok)

13 milliós Rolex

A szakértő szerint Junior kezén egy Rolex Yachtmaster 116688, 18 karátos óra látható, amit színaranytokban ad ki a gyártó. Az óra listaára 6500 euró, viszont másodkézből már olyan 33 ezer euróért hozzá lehet jutni, ami magyar forintban nagyjából 13 milliót jelent.

Egy ilyen óra csillog L.L. Junior kezén (Fotó: swisswatches.hu)

Aki hosszabban is nézegetné a sok milliós karórát, annak itt hagyjuk Junior TikTok-videóját hozzá: