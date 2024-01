Látványosan költi a pénzt L.L. Junior a válása óta

Új luxusautó, drága ruhák, milliós repülőjegyek a festői Dominikára... L.L. Junior aztán tudja, hogy mitől döglik a légy! Az énekes azóta tűnik ilyen nagyvonalúnak, amióta újra - immár sokadszor - kibékült a fiatal szerelmével, Dárdai Blanka énekesnővel. A látványos költekezése most új dimenzióba lépett azokkal a szuperdrága repülőjegyekkel, amivel a szerelmespár útnak indult a romantikus nyaralására.

Dárdai Blanka és L.L. Junior szerelme ezer fokon ég (Fotó: Bors)

Nincs nő, nincs sírás

L.L. Junior igencsak mozgalmas évet zárt le 2023 végén. A tavalyi éve úgy kezdődött, hogy gazdasági csődöt kellett jelentenie a Fekete Vonat együttesnek, a Papp László Sportarénában rendezett koncertjük után. Mert bár teltház volt, a jegybevételek messze elmaradtak a várakozásoktól. A pénzügyi vita, ami ebből a helyzetből született, végül a legendás csapat széthullását eredményezte, ami nemcsak a zenészeknek, de a közönségüknek is nagy veszteség.

Juniornak emellett a házassága is romokban hevert Körtvélyessy Kingával, akivel egy közös kislányuk született. A feleség még 2022 decemberében beadta a válópert, az eső tárgyalásukat pedig 2023-ban tartották, ahol a muzsikus nem jelent meg.... Épp a festői Dominikán nyaralt, mint később kiderült, az újdonsült kedvesével, Dárdai Blanka énekesnővel. A páros valamikor 2022 végén szerethetett egymásba, a kapcsolatukat azonban sokáig titokban tartották, többek között L.L. Junior épp folyó válópere miatt. A szerelmük végül kiállta az idő próbáját, hiszen még mindig tart ez a szakításokkal és békülésekkel teli vehemens viszony, ami a jelek szerint most épp felszálló ágban van. Dúl a lamúr.

Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior végül jókedvűen írták alá a válási papírokat 2023 október 4-én (Fotó: Bors)

Nem számít a pénz

Annak, hogy a felek most megint mindennél jobban szeretik egymást, számos jele van: L.L. Junior például nem csinál titkot abból, hogy igyekszik tejben-vajban füröszteni a fiatal kedvesét. Egy pár hónappal ezelőtt például egy hófehér luxusautót újított be, aztán egyre másra új ruhákban pózol, most pedig az egyik német légitársaság prémium ülésekkel ellátott kabinjából posztolt fotókat jelezvén, hogy az előre tervezett Dominikai álomútjukra sem fognak kényelmetlen körülmények között utazni. Szóval a válás kimondása óta Junior látványosan költi a pénzét, mintha nem lenne holnap.

Az Instagramra feltöltött fotók ugyan csak részleteiben mutatják meg a körülményeket, de ezekből a képekből nem nehéz kitalálni, hogy a páros a Condor németországi légitársaság Airbus A330neo típusú gépén ül, ahol ezek a fülkeszerű, nagyobb ülések találhatók. A helyekhez speciális utazókészlet és kényelmes pizsama is jár, persze pezsgővel és minden földi jóval együtt, ha megéhezne az utazó. Az ülések ára fejenként és utanként körülbelül 500 ezer forintba fájnak, vagyis kettejüknek oda 1 millió és vissza is ugyanennyi lesz. Ezeken a székeken aztán tényleg nem nehéz kipihenni az utazás fáradalmait. Arról nem is beszélve, hogy nem Nyékládházára utaztak, hanem egy luxusnyaralásra, ami szintén nem volt olcsó.