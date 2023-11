Pályát váltott Junior, gőzerővel süti a hamburgereket: "az üzleti életben is komoly nyomot szeretnék hagyni"

L.L. Junior már a nyáron pedzegette, hogy ha egyszer véget ér a válópere Körtvélyessy Kingával, akkor nekifut élete eddigi legnagyobb horderejű beruházásának. Akkor még nem említette, hogy pontosan miről van szó, de sejteni lehetett, hogy nem a zeneiparban akar még jobban kiteljesedni, hanem inkább teljesen más vizekre evezne. Ismerve a kalandvágyó természetét meg sem lepődtünk, amikor egy csirkés pult elől jelentkezett be pénteken.

L.L. Juniort kalandvágyó természete hajtja előre Fotó: MG

Beruházás

Az új üzletről egyelőre keveset tudni, ami biztos, hogy van büfékocsija a Rózsadomb centernél, a Savoya parkban, a Pólus centernél és a Váci úti Tesconál is. A vállalkozás hivatalosan pénteken, november 17-én indult el, és már most látszik, hogy Junior igen sokat költ reklámra, hiszen Berki Mazsi, Hajdú Péter és Curtis Instagram storyjában is találkoztunk csirkés reklámmal. Afelől pedig senkinek se legyen illúziója, hogy az "A" kategóriás celebek ingyen vállalnak cégreklámozást. Junior egyébként a tapasztalatok szerint ért a bizniszhez, így nem kell félteni, hogy belebukik a grillcsirkékbe még akkor sem, ha lényegesen magasabb árakkal dolgozik, mint a konkurencia.

Hamburger 2000-ért

A Happy Pipi nem szokványos hely, eleve az a jelmondatuk, hogy "Az élet túl rövid ahhoz, hogy depis csirkét egyél!", ami máris összezavarja a vásárlót, hiszen nehéz egy éppen 200 fokon sercegő csirkéről elképzelni, hogy vidám, de amíg ezen agyal a vásárló, legalább elterelődik a gondolata arról, hogy tulajdonképpen 2000 forintot kérnek egyetlen szendvicsért. De legyünk igazságosak: hatalmas adagról van szó, ami prémium alapanyagokból készül. A jó minőséget pedig meg kell fizetni.

Nem olcsó, de jó a minősége Fotó: Happy Pipi

Sok-sok milliós befektetés

A pletykák szerint L.L. Junior szinte minden pénzét ebbe az üzletbe fektette, és szentül hisz benne, hogy hamarosan bővítheti a hálózatát. Úgy tudjuk, hogy tízmillókat ölt a food truckokba, ahol tucatnyi alkalmazott dolgozik. A napi teendőket természetesen nem ő intézi, de a szeme mindig a boltokon van, ez teszi ki most az élete jó részét. Mint korábban mondta: