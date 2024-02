Hatalmas botrány Palikéknál! Megszólal a megalázott Kapi Levente

Furcsa, kényelmetlen érzés kerítette hatalmába azokat a nézőket, akik kíváncsiak voltak a Palikék világa by Manna csatornán bemutatott interjúra, amit Wágner Tomi készített a hazai influenszerek egyik ismertebb ifjú titánjával. Kapi Levente férfiasan tűrte a beszélgetés alatt felé irányuló és tapintható ellenszenvet, ami talán nem is neki, inkább az általa képviselt jelenségnek szólt, és nem kérte ki magának a durva általánosítást és a leereszkedő, sokszor kioktató hangnemet. Megtették helyette a nézők, akik soha nem látott kommentcunamival „hálálták” meg a műsorvezető magatartását.

Kapi Levente birka türelemmel kezelte a kellemetlen helyzetet. (Fotó: YouTube)

Kemény leckét kapott Wágner Tomi

Levente a műsor nézői körében osztatlan sikert aratott és bizony kemény kritikával illeték Wágnert vele szembeni viselkedéséért. Csak néhány hozzászólás a közel 300-ból:

Wágner Tamás antipatikus módon, számonkérően, lenézően kérdezett. Paraszt volt...

— jegyezte meg Kapi Levente védelmében egy néző.

— Tipikus példája annak, amikor nincs meg a kémia az interjúztató és alanya között. Csak amiatt néztem végig, mert tényleg érdekelt Levente mondanivalója. Nagyon szimpatikus, önkritikus, intelligens ember. Fantasztikus lelke van.

Az interjúztató szerintem most nagyon unszimpatikus volt. Én tuti otthagytam volna, amilyen bunkó és lekezelő volt sokszor

— csatlakozott egy másik felháborodott kommentelő.

„Tomi… Miért kell erőltetni az interjút valakivel, ha nem szimpatikus neked az alany? Ez szörnyen kellemetlen volt számos ponton. Pedig Levente egyébként egy intelligens fiatal férfi, szuper interjúalany.

Sajnálom, hogy te kérdezted…

— fogalmazta meg a műsorvezetőnek címzett üzenetét egy újabb felháborodott ember.

— Levi nagyon intelligensen válaszolt a kérdésekre, de kritikán aluli volt a kérdező stílusa… Sugárzott róla, hogy nem szimpatizál az interjúalannyal.

Ez így nagyon amatőr volt részéről

— jegyezte meg a sorban már sokadik néző.

Wágner Tamásról nézők százai szedték le a keresztvizet. (Fotó: YouTube)

Kapi Levente példás nyugalommal reagált a történtekre

A Bors megkereste Kapi Levente tiktokkert, akit nagyon meglepett, hogy mennyien jutottak arra a következtetésre, hogy számára méltatlan helyzetbe került a beszélgetés alatt. A modell és színész karrierjét is építgető fiatalember nem tagadja, kellemetlenül érezte magát a felvételen.

— Hogy éreztem-e azt az ellenszenvet, amit a nézők jeleztek a kommentekben? Persze, hogy éreztem.

Ugyanakkor én tudom, hogy honnan és hová jutottam és azt is, hogy ki vagyok. Ez ad egyfajta biztonságot az ehhez hasonló hozzáállással szemben

— kezdte a fiktív nagymama karakterével ismertté vált srác, nem kívánta magyarázni a bizonyítványát, hiszen úgy érzi, hogy az önerőből elért sikerei és fejlődési útja önmagukért beszélnek.

„Akkor sem fogja meglátni az értéket és az értékre való törekvést, ha az kiveri a szemét”

— Ha bárki tüzetesen átnézi a csatornámat, akkor láthat egy fejlődési ívet, és ez nekem éppen elég. Magamtól jöttem rá, hogy az első videóim nem voltak feltétlenül teljesen átgondoltak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy kellettek a saját és a karakterem fejlődéséhez.

Ha egy beszélgetőpartnerem ezt a fejlődést nem látja és megpróbál engem beleszuszakolni egy, a fejében élő skatulyába, akkor egy pontig megpróbálom megértetni vele, hogy téved. Egy ponton túl pedig elengedem, hiszen mindenkinek magának kell végigmennie a fejlődése útján.

— Azzal pedig nem tudok mit kezdeni, ha valaki egy kalap alá veszi az összes influenszert és tartalomgyártót azzal, hogy eleve negatív előjelet tesz eléjük. Ő akkor sem fogja meglátni az értéket és az értékteremtésre való törekvést, ha az kiveri a szemét — mondta Kapi Levente, aki végül egy Wágner Tominak címzett tanáccsal zárta mondandóját.

Kapi Levente a karakterére írt színdarabban is játszik. (Fotó: Facebook)

„Tominak is azt kívánom, hogy találja meg a saját útját”

— Szerencsére a követőim látnak engem és azt is tudják, hogy a kezdetekben sem szerettem volna senkit sem megbántani. Én előre nézek és Tominak is azt kívánom, hogy találja meg a saját útját. Azt, amin járva kiteljesedhet és elérheti a vágyott sikereit. Ehhez le kell vennie a szemellenzőt és elengedni az előítéleteket. A világ nem fehér és fekete, hanem sokszínű… Tomi így lát engem, mások pedig másképpen. Én is nézem magam egy saját szemüvegen keresztül.

Ha ezek a nézőpontok találkoznak, akkor születik valami jó, ha nem, akkor a közönség majd meghozza az ítéletét. Pont mint most…

— tette hozzá Levente, aki hamarosan Törökországba utazik, hogy elindítsa nemzetközi modellkarrierjét hiszen számára a TikTok-karrier nem a cél volt, csak a kezdet.