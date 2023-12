Valóra válik a szívtipró magyar tiktokker álma

A fiatal TokTok-sztárt nem ragadta el a népszerűsége felett érzett jogos büszkesége és továbbra is ontja magából a viccesebbnél viccesebb videókat, melynek főszereplője a házsártos, de csupa szív nagyi, akit természetesen Kapi Levente alakít. Kettejük fiktív párosa eddig 350 ezer követőt és közel 26 millió lájkot hozott az influenszer konyhájára, de ő mégsem dőlt hátra. Álmodott egy merészet, majd ébredés után megtette az első lépést annak érdekében, hogy színészi képességeit a színpadon is megmutathassa. A tervhez persze csapat is kellett, így egy posztban keresett „játszó” és cinkostársakat. És hogy ki jelentkezett elsőként? Az a Szabó Kitti aki két éven át játszott az ország egyik kedvelt szappanoperájában.

Kapi Levente egy színdarabban tűnik fel hamarosan Fotó: Bors

Levente egy posztban keresett szereplőket

A Bors felkereste az azóta már szintén népszerű, influenszerré avanzsált hírességet, aki részleteket is mesélt a januárban bemutatásra kerülő, Vasárnapi ebéd című színdarabról. – Másfél évvel ezelőtt, belefutottam Levente egyik posztjába, melyben egy tervezett színházi projekthez keresett szereplőket. Ráírtam és megkérdeztem miről lenne szó, majd hamarosan már személyesen ötleteltünk arról, hogyan is lehetne színpadra állítani egy darabot, aminek a középpontjában Margit néni, vagyis a népszerű nagyi áll.

Az eredeti koncepció teljesen más volt, mint az, amit végül január 6-án mutatunk be a Klauzál Gábor Művelődési Központban

– kezdte lapunknak Szabó Kitti, aki Marika néni lányát alakítja a színdarabban.

A Vasárnapi ebéd tuti a torkunkon akad majd Fotó: Facebook

Egy aranylakodalom, egy családi ebéd és…

– Miközben Leventével a darab terveit dédelgettük, felmerült a kérdés, hogy milyen karaktereket kellene életre hívnunk, hogy a Vasárnapi ebéd életre keljen. Ekkor hívtam fel Gombos Krisztiánt, aki nem „csak” írta és rendezte a művet, de el is játssza Rudi, vagyis a „férjem” szerepét. Krisztián nem érkezett egyedül. Ő kereste meg Truckenbord Fannit, aki az unoka szerepébe tűnik majd fel – magyarázta Szabó Kitti, aki röviden felvázolta a kerettörténetet is. – A mama, egy évfordulós ebéddel kedveskedik a családnak, hiszen ő és a papa éppen 50 éve lázasodtak össze. Az események sorát egyébként részben a saját életünkből hozott emlékeink adják, amiket persze kellően kicsavartunk ahhoz, hogy szórakoztatóak legyenek, ugyanakkor minden nézőből előhozzák a hasomló tapasztalataikat és így nem csak rajtunk és velünk, de önmagukon is nevethetnek majd.

A darab első felében a férj-feleség, az anya-lánya és persze az anyós-meny viszonyokat domborítjuk ki, majd megérkezik az unoka, aki végül… Na, de januárban minden kiderül!

– zárta a beszélgetést Szabó Kitti.