A Bors szerkesztőségében randalírozott a TikTok sztár nagymamája - Videó

Az esetről természetesen videó is készült, de kezdjük az elején. Kapi Levente neve egyelőre „csak” annak 326 ezer követőjének és a 20,6 millió lájk kiosztójának mond valamit, de ha azt mondjuk, hogy az a szőke srác, aki a nem is annyira fiktív nagymamáját utánozza, akkor tapasztalatunk szerint szinte mindenkiben megszületik az a bizonyos Áhááá! élmény. Ezért is gondoltuk úgy, hogy bemutatjuk őt olvasóinknak és rajta keresztül azt a világot, amit ez a Kínából indult közösségi oldal teremtett.

Kapi Levente és képzeletbeli nagymamája is igazi sztár a TikTokon. Fotó: Bánkúti Sándor

Figyelem, a következő történetet részben a képzelet szülte!

Kapi Leventével éppen arról beszélgettünk, miért és pláne hogyan kezdett el TikTok tartalmakat készíteni, valamikor 2021 elején. Levente akkor egy autómosóban dolgozott és mivel unta magát, arra gondolt, hogy elkezd úgynevezett trash (szemét) videókat gyártani. Kezdetben ő maga nem jelent meg a tartalmaiban, csak hangokat utánzott. Később szándékosan „lebuktatta magát” egyre gyarapodó követőtábora előtt és megalkotta Marika néni karakterét. Amikor a 24 éves sráccal idáig jutottunk a történetében, meghallottuk, amint Marika néni szólongatja őt a Bors szerkesztőségének épületében.

Marika néni a Bors szerkesztőségében. Fotó: Bors

Kezdődött a macska egér játék

Levente egy ideig ugyan megpróbálta figyelmen kívül hagyni nagymamáját, de végül úgy döntött, félbeszakítja az interjút és elindult, hogy megkeresse híres nagyiját. Marika néni persze még véletlenül sem ült le valahol hosszabb időre, hogy Levente megtalálhassa. Szobától-szobáig, emelettől-emeletig járt, hiszen egy „nagyon” fontos dolog miatt kereste unokáját. És ha már körbejárt, hát bele, bele szolt a Bors szerkesztőségének ügyes-bajos dolgaiba is. Természetesen mi is követtük az eseményeket.



A Bors TikTok oldalán megmutattunk pár részletet Marika néni ámokfutásából, így hamarosan a második résszel folytatjuk az idős hölgy kalandjait, hiszen néhány kollégánkkal szóba is elegyedett.





Igen, mi is tudjuk, hogy Kapi Levente, Marika néni, sőt még Dénes papa is egy és ugyanaz a személy! A leventével készült interjúnkat pedig sikerült befejeznünk és hamarosan felkerül a Bors csatornájára.