"Feljelentést fognak tenni a gyámügynél": nagy bajba kerülhet Kapi Levente

A 24 éves TikTokker 2021 januárjában, a Covid-járvány kellős közepén tette közzé első videóját, melyben egy idős asszony hangján szólalt meg és mutatott be egy „mexikói típusú” zenét. Így született meg Marika néni karaktere, aki a későbbi tartalmakban egyre inkább változott ellenszenves, majd egyenesen gyűlölt személlyé a egyre népszerűbb közösségi felületen. Egy ponton túl pedig elsöpörni látszott őt a népharag.

Kapi Levente első videói népharagot zúdítottak "Marika nénire" - Fotó: Bánkúti Sándor



„Marika néni volt a főnök...”

Kapi Levente a Bors szerkesztőségében mesélt a karakter, majd karakterek egyedfejlődéséről, későbbi sikerekről. „Nagyon érdekesen indult ez az egész a TikTokkal. Eleinte Marika néni csak a férjével pörölt úgy, hogy a videókban nem látszott senki, csak a képek arról, ahogy szegény öregúr milyen ”károkat” okozott a közös otthonukban.

Egy ponton túl bővíteni kezdtem a fiktív karakterek számát, és kialakult egy egész kis család, ahol Marika néni volt a „don”, vagyis a rettegett zsarnok”

- kezdte lapunknak a fiatal influenszer, aki eleinte maga is csodálkozva figyelte az egyre gyarapodó követőinek reakcióját.



„Hol sírt, hol ordított a rokonaival”

„Eleinte egész normális kommentek jöttek. Persze sajnálták a nagypapát, akinek nap mint nap el kellett viselnie a vele mindenért is ordibáló feleségét, de még nem kezdődött el az igazi savazás. Aztán amikor életre hívtam az unokát, kezdett elszabadulni a pokol. A videókban továbbra sem jelent meg egyetlen arc sem. Olyan hangulata volt a videóimnak, mintha Marika néni random kapcsolná be a telefonja kameráját, de nem pontosan tudná, hogy mit is akar ezzel. Főleg azt bizonygatta, hogy pokol az élete, mert mindenki minimum rendeden, vagy félkegyelmű a családjában. Közben persze hol sírt, hol ordított rokonaival”- mesélt a kezdetekről Levente, majd elárulta, mi késztette arra, hogy végül leleplezze az ordas nagy kamut.



„Benne volta a pakliban, hogy a TikTok karrieremnek vége”

„Kezdett kicsit elfajulni a dolog. Egy egy videó alatt gyűlöletcunami zúdult Marika nénire és közben egyre több és több követőm lett.

Gondolkodtam, hogy mit tehetnék, de végül az adta meg a végső lökést a leleplezéshez, amikor többen is írták, hogy feljelentést fognak tenni a gyámügynél.

Végül megcsináltam a videó, amiben elmondtam, hogy én magam vagyok Marika néni, az unoka és a nagypapa is. Bőven benne volt a pakliban, hogy ezzel vége a TikTok karrieremnek, de végül nem így történt. Elkezdődött az a fajta tartalomgyártás, amit ma is viszek és ami meghozta az igazi áttörést”- mondta Kapi Levente, aki a kedden megjelenő videóinterjúban még részletesebben mesél magáról, a nagymamájáról, aki részben ihlette Marika néni karakterét és arra a kérdésre is választ ad, hogy milyen életszínvonalat teremthet magának egy TikTokker, akit több mint 325 ezren követnek és akinek a videói százezres megtekintésekkel futnak.

Addig is itt a Bors második videója arról a napról, amikor Kapi Levente "nagymamája" beszabadult a szerkesztőségünkbe, hogy megkeresse unokáját, aki otthon felejtette a szendvicsét. Marika néni minket sem kímélt. Benézett a hűtőbe, járt a főnök irodájában, letévedt a garázsba és végül egyik újságírónk asztalánál is pakolászott kicsit.

