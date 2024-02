Itt a vége! Drámai bejelentést tett a Dancing with the Stars táncosnője

A márciusi budapesti világbajnokságon fejezi be pályafutását a 16-szoros magyar bajnok Andrea Silvestri, Váradi Martina táncpáros, amely kétszer világbajnoki ezüstérmet szerzett, kétszer Európa-bajnok lett, a világjátékokon pedig többször is döntős volt.

Fotó: TV2 Play

Váradi Martinát pedig a Dancing with the Stars nézői is jól ismerik, ugyanis a műsor első évadában is feltűnt, mint Istenes László egyik táncpartnere. A Magyar TáncSport Szakszövetség szerdai közlése szerint idén Magyarország lesz a házigazdája a latin táncok legnagyobb versenyének, a WDSF Professzionista latin világbajnokságnak. A versenynek a Ludovika Aréna ad otthont, ahol március 23-24-én, a vb-vel egy időben a magyar bajnokságot is megrendezik.

A mintegy 1300 férőhelyes aréna a két nap alatt fogadja a világ legjobb latintáncosait, valamint a hazai bajnokság 20 kategóriájának legjobb versenyzőit a gyermek kategóriától egészen a senior IV-es, azaz a 65 év feletti korosztályig

- mondta Zsámboki Marcell, a hazai szövetség elnöke.

A világbajnokságra a nemzetközi szövetség, azaz a WDSF 10 magasan kvalifikált pontozóbírót küld hazánkba, a magyar színeket Tóth István képviseli majd

– tette hozzá az elnök – írj az MTI.