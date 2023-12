Félelemben telnek G.w.M exe, Nagy Melanie napjai, zokogva vallott

Félelemben telnek Nagy Melanie napjai, ugyanis G.w.M exének imádott unokaöccse, Molnár György november 29-én nyomtalanul eltűnt. A 29 éves férfit már a rendőrség is nagy erőkkel keresi. Az egyedülálló édesanya először csütörtökön késő délután kért segítséget a követőitől, ám az eddigi keresési próbálkozások péntek délutánig sajnos nem vezettek eredményre. Ezért Melanie péntek délelőtt újra közzétette, hogy a rokonát sehol sem találják.

Nagy Melanie nagyon aggódik az unokaöccséért. (Fotó: Markovics Gábor)

A segítségeteket szeretném kérni! Tegnap az unokaöcsém elindult haza és nem érkezett meg. A rendőrség már kiadta a körözést. A telefonja ki van kapcsolva, az autóját (ezüstszínű Mercedes kombi, rendszám: SYU-313) sem találjuk. Ha bárki látja az autót, vagy van valami információja róla kérem, jelentkezzen! Köszönöm!

– olvasható a segélykiáltása.

Zokogva nyilatkozott a Borsnak

A Bors péntek délután elérte telefonon Melanie-t, aki épp úton volt a IX. kerületi rendőrkapitányságra. Kérdéseinkre eleinte megpróbált higgadtan válaszolni, egy adott ponton azonban már nem tudott parancsolni az érzéseinek és elsírta magát.

– Mi ketten nagyon közel állunk egymáshoz, olyan, mintha a vér szerinti testvérem, a legjobb barátom lenne. Itt lakott a közelünkben. Nagyon el vagyunk keseredve, nem tudom, mit tehetnénk, és azt sem tudom, mi történhetett vele. Az előjelek sajnos nagyon aggasztóak, de ő egy nagyon jó gyerek volt, soha nem keveredett bele semmilyen ügybe. Sajnos azt is tudom, hogy eltűnésekor nagyobb mennyiségű készpénz, és egy értékes óra is volt nála. Most épp a rendőrségre tartok, velük is meg kell beszélnem, hogy mit mondhatok, ugyanis nyomozás folyik az ügyben. Csak reménykedni tudok – nyilatkozta könnyek között a Borsnak Melanie, aki egy képet is küldött az unokaöccse autójáról, hátha a cikkünk segítségével sikerül hamarabb megtalálni a szeretett családtagot.

Az eltűnt Molnár György autója (Fotó: Nagy Melanie)

Melanie unokaöccsének eltűnését a rendőrség honlapján is közzétették, ő pedig nagyon bízik benne, hogy György hamarosan épségben előkerül.